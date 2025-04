Sony anunció cuatro películas biopic de The Beatles: quiénes serán los actores

Por el lado de los actores, Harris Dickinson dará vida a John Lennon, Paul Mescal a Paul McCartney, Barry Keoghan a Ringo Starr y Joseph Quinn a George Harrison. Lo más llamativo es que el líder de la banda será interpretado por el menos conocido de los cuatro, de forma que es probable que se haya priorizado su talento musical.

