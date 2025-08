Hace 60 años aparecía Help!, el disco bisagra de The Beatles con la canción más versionada de la historia

Si bien el disco presentaba en sociedad varias canciones que se convertirían en clásicos (Ticket to ride, It`s Only Love, You´ve got to hide your love away) , había dos en particular que sintetizaban la mayúscula transformación que estaba experimentando la banda.

Por un lado, el tema que le dio título al disco, en el que John Lennon manifestaba abiertamente la forma en la que se sentía ahogado por un tipo fama que nunca nadie había alcanzado hasta entonces y por la imagen que el mundo había construido de ellos: "And now my life has changed in, oh, so many ways/ My independence seems to vanish in the haze/Help me get my feet back on the ground" ("Y ahora mi vida ha cambiado, oh, de tantas maneras/ Mi independencia parece desvanecerse en la bruma/ Ayúdame a poner los pies en la tierra de nuevo").