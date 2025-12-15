IR A
Nueva relación: Laurita Fernández mostró a su pareja y sacudió las redes

Una aparición pública encendió rumores. El vínculo fue reconocido sin problemas.

 Por el momento

  Por el momento, la actriz no compartió publicaciones en redes sociales sobre el recital ni sobre la persona que la acompañó.

  • Fue vista muy cercana a un hombre durante el show de Shakira en el estadio de Vélez
  • Las imágenes circularon rápido y despertaron especulaciones sobre su presente sentimental
  • Testigos aseguraron que se mostró relajada y sin intención de ocultarse en el sector VIP
  • La propia conductora aclaró el vínculo con una frase directa que no pasó desapercibida

Laurita Fernández volvió a quedar en el centro de la escena mediática tras difundirse imágenes suyas junto a un hombre durante el recital de Shakira en el estadio de Vélez. La aparición pública, que tuvo gestos afectuosos y cariñosos, encendió las redes y volvió a poner el foco en el interés por su situación sentimental.

En los últimos meses, la bailarina y conductora había sido vinculada con distintos nombres del ambiente artístico y deportivo, aunque ninguna de esas versiones había sido confirmada. Ese contexto hizo que cada nueva señal despertara atención y alimentara rumores sobre su vida privada.

Esta vez, la exposición fue clara y ocurrió ante miles de personas, en un evento masivo y en un sector visible del estadio. Lejos de esquivar miradas, la mediática se mostró cómoda y acompañada, dejando una imagen que rápidamente se volvió tema de conversación.

Laurita Fernández
La bailarina está conociendo a un jugador de vóley llamado Nicolás.

La bailarina está conociendo a un jugador de vóley llamado Nicolás.

Cómo se mostró Laurita Fernández con su nueva pareja

Según contó el periodista Gustavo Méndez, Laurita Fernández se mostró muy cariñosa con el hombre que la acompañaba en el VIP del recital. De acuerdo con su relato, estuvieron a los besos y abrazos durante gran parte del show, sin separarse y sin intentar pasar desapercibidos frente a quienes estaban alrededor.

Las imágenes del momento no tardaron en circular y multiplicaron las versiones sobre la identidad del acompañante. Consultada al respecto, la conductora prefirió no dar nombres ni mayores precisiones, aunque sí fue contundente al definir el vínculo. Con total naturalidad, explicó: “No es novio, es chongo”, una frase que despejó algunas dudas pero dejó otras abiertas.

Laurita Fernandez

En una entrevista posterior en La Mañana con Moria, Laurita Fernández también se encargó de desmentir rumores que la relacionaban con otros hombres. Aclaró que no se trataba de Lolo Martínez, el rugbier con el que había sido vinculada recientemente, ni de Emiliano Toper, su compañero en el programa Bienvenidos a Ganar, con quien mantiene solo una relación laboral.

