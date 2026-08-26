"Nunca fuimos pareja", aclaró Sofía Gala sobre su relación con Fito Páez y remarcó que ya lo había "desmentido" Tras los rumores de ruptura, la intérprete e hija de Moria Casán negó que haya existido un "vínculo de pareja" con el cantante y reclamó: "A nadie le importó lo que yo dijera, ni a mi mamá". Agregar C5N en









Sofía Gala y Fito Páez.

La intérprete e hija de Moria Casán, Sofía Gala, aclaró qué sucedió con Fito Páez y afirmó que "nunca" fueron pareja, pero que "a nadie le importo" lo que ella dijera. "Está bueno pensar esto como algo de la post verdad", deslizó este miércoles.

"Lo que quiero aclarar, y está en cualquier archivo, Fito y yo somos amigos. Nunca habíamos tenido un vínculo de pareja", definió Gala en un móvil de Puro Show tras ser consultada por los rumores de ruptura y reclamó: "A nadie le importó lo que yo dijera, ni a mi mamá".

Sofía Gala enfrenta polémicas y responde todo en #PuroShow: "Todos entraron en una fantasía".@puroshowok pic.twitter.com/7WmjaFcdu0 — eltrece (@eltreceoficial) August 26, 2026 La actriz apuntó: "Todos entraron en una fantasy y ahora tengo que salir a desmentir que ya lo desmentí". En la misma línea, la artista sostuvo que prefiere "siempre no decir nada" porque, sin importar lo que diga, "la gente va a pensar lo que quiera y los medios van a decir lo que quieran".

"No hablo mucho porque siento que no quiero naturalizar más el hecho de que la gente venga y te pregunte con quién te acostás, con quién salís. No tengo ganas de naturalizarlo más. Hace tiempo que no lo hago. Trato de no hablar de mis parejas porque no me hace sentir bien", cerró Gala tajante.

Fito Páez y Sofía Gala. Qué había dicho Moria Casán cuando Sofía Gala besó a Fito Páez en público La actriz se presentó con su banda en Niceto y contó con la presencia, entre otros, del referente del rock nacional sobre el escenario. Ambos compartieron una canción juntos y tras ello se besaron, algo que no generó tanta repercusión, aunque ahora en su programa, Moria fue consultada y no pudo evitar hablar al respecto.