IR A
IR A

"Nunca fuimos pareja", aclaró Sofía Gala sobre su relación con Fito Páez y remarcó que ya lo había "desmentido"

Tras los rumores de ruptura, la intérprete e hija de Moria Casán negó que haya existido un "vínculo de pareja" con el cantante y reclamó: "A nadie le importó lo que yo dijera, ni a mi mamá".

Sofía Gala y Fito Páez.

Sofía Gala y Fito Páez.

La intérprete e hija de Moria Casán, Sofía Gala, aclaró qué sucedió con Fito Páez y afirmó que "nunca" fueron pareja, pero que "a nadie le importo" lo que ella dijera. "Está bueno pensar esto como algo de la post verdad", deslizó este miércoles.

Sofía Gala atraviesa un momento de gran exposición mientras crece la repercusión por su vida personal.
Te puede interesar:

¿Siguen juntos? Qué sucedió entre Sofía Gala y Fito Páez

"Lo que quiero aclarar, y está en cualquier archivo, Fito y yo somos amigos. Nunca habíamos tenido un vínculo de pareja", definió Gala en un móvil de Puro Show tras ser consultada por los rumores de ruptura y reclamó: "A nadie le importó lo que yo dijera, ni a mi mamá".

La actriz apuntó: "Todos entraron en una fantasy y ahora tengo que salir a desmentir que ya lo desmentí". En la misma línea, la artista sostuvo que prefiere "siempre no decir nada" porque, sin importar lo que diga, "la gente va a pensar lo que quiera y los medios van a decir lo que quieran".

"No hablo mucho porque siento que no quiero naturalizar más el hecho de que la gente venga y te pregunte con quién te acostás, con quién salís. No tengo ganas de naturalizarlo más. Hace tiempo que no lo hago. Trato de no hablar de mis parejas porque no me hace sentir bien", cerró Gala tajante.

Fito Páez y Sofía Gala.

Fito Páez y Sofía Gala.

Qué había dicho Moria Casán cuando Sofía Gala besó a Fito Páez en público

La actriz se presentó con su banda en Niceto y contó con la presencia, entre otros, del referente del rock nacional sobre el escenario. Ambos compartieron una canción juntos y tras ello se besaron, algo que no generó tanta repercusión, aunque ahora en su programa, Moria fue consultada y no pudo evitar hablar al respecto.

“No le estoy viendo la boca. Sofi estaba muy hot, muy atrevida. Es tan estupenda que queda regia”, intentó minimizando la secuencia y rápidamente comenzó a halagar a su hija sobre su proyecto musical: “Esto, Fea, es una creación absoluta de ella. Hace un año recién que se formó, no tiene disco todavía y ahora viene un anuncio muy importante con respecto a la música”.

El beso de Fito Páez y Sofía Gala en Niceto.

El beso de Fito Páez y Sofía Gala en Niceto.

En ese marco, ante la insistencia de su panelista Nazarena Di Serio con algún tipo de confirmación, la conductora de La Mañana de Moria no tuvo más que palabras de agradecimiento a Páez y desdramatizó la secuencia. “Sofía se besa en la boca con todos sus amigos, como yo la besaba en la boca cuando era chica. No es un romance”, aclaró y agregó contundente: “La libertad de la gente es tan amplificada que a veces se besan en la boca”.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Sofía Gala y su novio 24 años mayor que estuvo presente en sus 15 años.

Sofía Gala tenía 14 años y él 40: la relación que Moria aceptó y terminó cuando intervino la Justicia

Sofía Gala mostró su casa cuando tenía 14 años.

Así era la casa de Sofía Gala a los 14 años: sin cocina, con bolas de boliche y pósters del Potro Rodrigo

Moria festejó sus 80 con su única hija y sus nietos en una velada privada.

Moria Casán celebró sus 80 en Parque Leloir junto a Sofía Gala y sus nietos

laurita fernandez tendra un programa en un canal de streaming importante

Laurita Fernández tendrá un programa en un canal de streaming importante

El presente del jugador de fùtbol afectaría al entorno familiar de la actriz.

El problema inesperado que enfrenta Mauro Icardi y que podría generarle una crisis con la China Suárez

La saga de terror vuelve a los cines con La noche del demonio: Están entre nosotros, su sexta entrega.

Se estrena "La noche del demonio: Están entre nosotros": ¿una secuela que vale la pena?

últimas noticias

Rodrigo De Paul y el apoyo incondicional a su novia.

El rol de Rodrigo de Paul en medio del escándalo que sacude a Tini y a su familia

Hace 8 minutos
Los hermanos Culini junto a su madre.

El emotivo recuerdo de Eugenio y Culini al recordar a su madre: "Alguna vez nos faltó comida, nunca nos faltó amor"

Hace 9 minutos
El famoso programa de cocina empieza a confirmar a los participantes.

Confirmaron a dos conductores para participar en MasterChef y filtraron los nombres de quiénes están negociando para sumarse

Hace 23 minutos
Los representantes legales de la cantante no hicieron público el testamento.

El imperio de Dolly Parton: quiénes serán los herederos de una suma millonaria

Hace 28 minutos
El conductor Santiago del Moro corroboró el cronograma final del reality.

Revelaron detalles inéditos de cómo serán las últimas semanas de Gran Hermano y cuándo se conocerá a la ganadora

Hace 36 minutos