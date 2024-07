Para amantes de deportes extremos: qué documental llegó a Netflix y te mostrará cómo se vive una escalada al Everest

Lhakpa Sherpa es la primera mujer nepalesa que escaló el Everest y descendió sana y salva. Como era niña, no se le permitía hacer ningún entrenamiento, por lo que se hizo pasar por un chico para poder trabajar en la montaña. Lo repetiría diez veces más, ¡todo un récord para una mujer!.

Hace años, Sherpa emigró a Estados Unidos, donde también se casó y tuvo dos hijos. Sin embargo, en 2012 se divorció de su violento marido, que en su día huyó a América desde Rumanía y con el que también participó en expediciones al Himalaya. Este documental cuenta la historia de su vida.

La narrativa se desarrolla en dos vertientes principales: por un lado, se documenta el décimo ascenso de Lhakpa al Everest, capturando imágenes impactantes de la escalada en condiciones extremas. Por otro, se profundiza en la vida personal de la protagonista, desde sus humildes orígenes en Nepal hasta su presente como inmigrante y madre soltera en Estados Unidos, como mencionamos anteriormente.

El documental aborda con sensibilidad las raíces culturales de Lhakpa. Se explora su infancia en una comunidad Sherpa, donde las oportunidades para las mujeres eran limitadas. La determinación de Lhakpa se manifiesta desde temprana edad, cuando desafía las convenciones sociales para perseguir su pasión por el montañismo. Justamente, su decisión de cortarse el cabello para pasar por hombre y poder trabajar como guía de montaña ilustra vívidamente las barreras de género que tuvo que superar.

Esta película no cae en la trampa de la glorificación simplista. En su lugar, presenta a Lhakpa como una figura compleja, con fortalezas y vulnerabilidades, logros y luchas. Esta aproximación honesta y matizada permite que el espectador conecte con Lhakpa a un nivel más profundo, comprendiendo tanto sus triunfos como sus desafíos.

Embed - Mountain Queen: The Summits of Lhakpa Sherpa | Official Trailer | Netflix