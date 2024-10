Isabel Macedo habló sobre la separación de Pampita y Roberto García Moritán: "Es re..."

El periodista insistió en si no le preocupaba si se empieza a hablar mal de él y que "eso te afecte a vos”, y ella respondió: “No, no pienso en eso. Me fije antes de casarme. Lo acompañaba a los lugares. Iba y miraba, me fijaba qué era ese trabajo que yo desconocía”.

La actriz aseguró que al principio estaba con él para saber quién era y qué hacía: "No por ocupar un lugar extraño ni nada, si no para saber cómo era él y ver si me enamoraba o no”.

El cronista de América le preguntó si no le molestaba hablar de Pampita y ella dijo que "no, no me molesta para nada". Aclaró: "Ella me parece un amor y de esto no quiero opinar nada porque me parece re doloroso. Es re doloroso, entonces no quiero opinar”, concluyó.

"No me molesta que me pregunten por ella".

Isabel Macedo se peló con Pampita

En el comienzo del año 2010, Pampita y Macedo protagonizaron un incidente en una fiesta en Punta del Este durante la temporada de verano. Los rumores de infidelidad entre Benjamín Vicuña y Macedo comenzaron después de trabajar juntos en la tira Don Juan y su bella dama durante el 2009.

Macedo y Vicuña cuando protagonizaban Don Juan y su bella dama en Telefe Redes Sociales

Con este antecedente, las dos mujeres se enfrentaron en una fiesta organizada por Shakira en la discoteca Tequila reavivó las especulaciones. Según los testigos, el baile entre Vicuña y Macedo provocó una reacción física y violenta por parte de Pampita, que en ese momento era la mujer del actor, y que atacó a Macedo. Terminaron tirándose del pelo con patadas y rasguños y cambió el humor de la reunión en el VIP.