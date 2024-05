La desafiante declaración de Jey Mammón, antes de su regreso a la TV: "Mi versión..."

Tenso cruce en vivo a Jey Mammon: "La justicia no te declaró inocente..."

Si bien en verano protagonizó la obra "Enseguida vuelvo" en Córdoba. Ahora anunció que volverá a la televisión en el canal Net TV de la mano de Gustavo Sofovich. Aunque todavía no se sabe la fecha ni hora del estreno, Mammón explicó: "Voy a estar en Net, de la mano de Gustavo Sofovich. Vuelvo a la tele todos los días. Ahí van a poder ver mi versión, buena o mala, pero mía. Que no es esta de la llorería. Se terminó la llorería. Vuelve el Jey que, les guste o no, es ese".

No solo eso, sino que explicó que "estamos trabajando en el formato, pero va a estar mi impronta, por lo tanto va a haber música y entrevistas. Me han tirado un montón de alternativas para la vuelta, como el streaming, pero vuelvo a la tele". Ante su vuelta expresó que "estoy muy feliz porque es el reencuentro con la gente. La tele tiene esa cosa de encontrarse con el otro, estoy feliz y agradecido de volver".

La reacción de Lucas Benvenuto tras la vuelta de Jey Mammón a la TV: "Cuando uno hace las cosas mal..."

Ante esto, Lucas Benvenuto, el joven que lo denunció, aseguró que está "muy bien" viviendo en Ushuaia, "más abrazado que nunca, con un escudo humano muy fuerte de amor".

Tras la discusión en el programa de eltrece, que se volvió tendencia en las redes sociales, el patinador utilizó esa misma vía para compartir con sus seguidores un mensaje donde se refiere a su presente y confesó que, por decisión propia, no se mantiene al tanto de lo que ocurre con el exconductor de La peña de morfi. En un mensaje que decidió mantener por "dos o tres días", Lucas agradeció los saludos recibidos: "Siempre me hacen llegar su amor. Quiero decirles que estén tranquilos, que yo estoy muy bien".

"Estoy en el fin del mundo, en Ushuaia, en donde quiero estar, con las personas que deseo estar y más abrazado que nunca, con un escudo humano muy fuerte de amor. No se preocupen, yo ya hace un tiempo decidí no ver más noticias, no actualizarme de nada", añadió.

"Quiero que sepan esto, una de las primeras metas que puse en la lista para mi vida. No les puedo decir qué es porque es muy personal, pero acabo de cumplir una meta de vida. Imagínense si después de todo lo que peleé tantos años en la Justicia, un tiempo en los medios y toda mi vida como para seguir enganchado de una historia que no tiene sentido y que es increíblemente cruel", afirmó.

Benvenuto aseguró que se encuentra feliz y alejado de lo sucedido años atrás: "Estoy rodeado de personas hermosas, rodeado del trabajo más hermoso del mundo que lo tengo yo y ya cumplí una meta de vida. Así que mi camino de ahora en más es ser feliz. Lo que pase de ahora en más va a ser el resultado de la vida. Cuando uno hace las cosas mal, la vida te devuelve como vos accionaste".