Cuándo cobro ANSES: Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este viernes 31 de octubre La Administración Nacional de la Seguridad Social anunció quiénes son los titulares que cobrarán sus beneficios en las sucursales bancarias correspondientes.







El organismo comunicó quiénes son los beneficiarios que cobrarán en las sucursales bancarias. C5N

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) dio a conocer quiénes cobrarán este viernes 31 de octubre de 2025 con respecto a jubilaciones y pensiones, Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento, y Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas.

ANSES: Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento Las titulares de la Asignación por Matrimonio, Adopción y Nacimiento, Segunda Quincena, percibirán sus montos con todos los documentos hasta el 10 de noviembre.