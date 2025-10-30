30 de octubre de 2025 Inicio
Cuándo cobro ANSES: Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este viernes 31 de octubre

La Administración Nacional de la Seguridad Social anunció quiénes son los titulares que cobrarán sus beneficios en las sucursales bancarias correspondientes.

El organismo comunicó quiénes son los beneficiarios que cobrarán en las sucursales bancarias.

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) dio a conocer quiénes cobrarán este viernes 31 de octubre de 2025 con respecto a jubilaciones y pensiones, Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento, y Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas.

El refuerzo extraordinario busca sostener el poder de compra frente a la inflación.
ANSES: Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

Las titulares de la Asignación por Matrimonio, Adopción y Nacimiento, Segunda Quincena, percibirán sus montos con todos los documentos hasta el 10 de noviembre.

ANSES: Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas

Los titulares de Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas pueden cobrar, sin importar la terminación de DNI, hasta el 10 de noviembre.

