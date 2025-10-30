Horóscopo de hoy, viernes 31 de octubre

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Enterate que depara para tu signo en cuestiones de dinero, amor y trabajo.

Conoce lo que te depara el horóscopo para este viernes 31 de octubre de 2025 con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Mercurio retrógrado en noviembre 2025: los signos más afectados por su energía

(22 de mayo al 20 de junio)

Tus maneras sensibles hacen que la gente esté abierta a tus sugerencias y muestras de afecto. Es un buen momento para hacer aquellas visitas atrasadas.

(22 de mayo al 20 de junio)

Tauro posee un gran espíritu de lucha, por lo que no es extraño que el día de hoy deba hacerle frente a ciertas cosas que podrían pasar en su trabajo.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Un amor no correspondido te tiene pensando, no le des más vueltas en la cabeza, no existen los amores imposibles, es solo alguien que no debe estar contigo.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Necesitas comenzar a hacer más ejercicio al aire libre, te estás encerrando demasiado en el hogar y en el trabajo, opta por una rutina en las mañanas, te hará bien.

Leo

(23 de julio al 21 de agosto)

El amor está en un buen momento y el día de hoy podrías sentirlo así, siempre recuerda que la pasión es algo muy importante y necesitas cumplir las fantasías.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Un momento muy lindo entre tú y tus padres, si es que están contigo, podría darse el día de hoy, visítalos el día de hoy, no lo dejes pasar.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Es probable que hoy recibas una muy buena noticia de parte de tu pareja, por fin tendrá una buena respuesta el día de hoy.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

En el trabajo estás comenzando a recibir muchas buenas críticas, por lo que no es de extrañarse que tengas la oportunidad de recibir un aumento o un ascenso.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

No dejes pasar la oportunidad de amar, puedes tener la opción de conocer a alguien muy bueno el día de hoy, no lo dejes pasar. Será algo muy bueno.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

La vida da muchas vueltas y hoy vas a enterarte de algo ,alguien que te haya hecho daño esté recibiendo su merecido.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Debes un dinero y aún no has encontrado la forma de pagar lo que adeudas, no dejes pasar más tiempo, explicaras por esto.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

No es un buen día para tomar créditos o solicitar préstamos, mejor espera un tiempo hasta que puedas arreglar la situación de otra forma.