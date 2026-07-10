Se filtró el pueblo secreto que tiene Johnny Depp en Francia y ahora quiere vender El protagonista de Piratas del Caribe tiene una impresionante aldea en el sur de Francia, donde creó un exclusivo complejo rodeado de naturaleza y privacidad. Agregar C5N en









Así es el impresionante lugar que tiene Johnny Depp en Francia.

Johnny Depp es dueño de una aldea del siglo XIX ubicada en la región francesa de Provenza.

El exclusivo complejo incluye una mansión, cabañas para invitados y un viñedo, entre otras cosas.

El actor invirtió millones de dólares para restaurar la propiedad sin perder su estilo original.

La finca volvió a salir al mercado por 55 millones de dólares, luego de varios intentos de venta que no prosperaron. A lo largo de su carrera, Johnny Depp construyó una de las trayectorias más exitosas de Hollywood. Sin embargo, hace más de dos décadas decidió alejarse del ritmo de la industria y apostar por una vida mucho más tranquila. Como parte de ese cambio, el protagonista de Piratas del Caribe compró una aldea del siglo XIX de 121.000 metros cuadrados en la región francesa de Provenza, ubicada a unos 27 kilómetros de Saint-Tropez, uno de los destinos turísticos más conocidos y exclusivos de la Costa Azul.

Una vista aérea del lugar. Noticias del vino Junto a su entonces pareja, la cantante Vanessa Paradis, transformó el lugar en un exclusivo complejo residencial pensado para disfrutar de la privacidad. Allí vivieron durante varios años junto a sus dos hijos: Lily-Rose y Jhonny Jr., quienes crecieron lejos de la exposición mediática y del constante seguimiento de los paparazzi.

El corazón del lugar es la mansión principal de 420 metros cuadrados, que cuenta con cinco habitaciones, un estudio de arte y varios espacios de estar. Sin embargo, el mayor atractivo está en el entorno que la rodea: un conjunto de construcciones e instalaciones inspiradas en un pequeño pueblo medieval, pero equipadas con todas las comodidades modernas para la vida cotidiana.

La iglesia del pueblo. Noticias del vino La propiedad también dispone de seis cabañas independientes para recibir invitados, dos piletas al aire libre, un gimnasio totalmente equipado, un viñedo con su propia bodega y una antigua iglesia que fue remodelada para darle un nuevo uso sin perder su estilo original. Todo el predio está rodeado por una abundante vegetación, donde se destacan robles y olivos que refuerzan el entorno natural y la privacidad del lugar.

Este es el pueblo secreto de Johnny Depp en Francia Tras los conflictos judiciales que marcaron los últimos años de la carrera de Johnny Depp y afectaron su imagen pública, la exclusiva propiedad volvió a ubicarse en el centro de la escena. El actor la puso en venta con un precio inicial de 55 millones de dólares, una cifra que refleja tanto sus dimensiones como las exclusivas instalaciones y el nivel de privacidad que ofrece.

Según la inmobiliaria encargada de la operación, Depp también realizó una importante inversión para preservar el lugar, destinando al menos 10 millones de dólares a su restauración y mantenimiento. El objetivo fue modernizar la propiedad sin alterar su identidad, respetando elementos originales como las estructuras de madera y las construcciones de piedra que caracterizan a este histórico complejo. La lujosa mansión principal. Noticias del vino Esta no es la primera vez que Johnny Depp intenta vender la propiedad. Ya había salido al mercado en 2015, 2016 y volvió a ofrecerse en 2021, aunque en todos los casos las operaciones no llegaron a concretarse. Según trascendió, el actor rechazó las propuestas recibidas porque no alcanzaban el valor que le asigna al inmueble, una decisión que refleja la importancia personal y patrimonial que sigue teniendo este histórico refugio en Provenza.