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Agostina Páez aseguró que no le cierra las puertas a Gran Hermano: "Puede pasar"

La abogada habló sobre su futuro en los medios de comunicación y sorprendió al revelar que tiene el deseo de entrar en un reality show.

Agostina Páez aseguró que entraría a la casa más famosa del país.

Agostina Páez aseguró que entraría a la casa más famosa del país.

En medio de la denuncia de parte de su exnovio por un auto, la abogada que había sido detenida en Brasil por racismo, Agostina Páez, reveló que no descarta ser parte de Gran Hermano en un futuro, ya que comenzó a lanzar su carrera como influencer.

La producción de Telemundo espera que la argentina pueda entrar este miércoles.
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Ante su nueva imagen de creadora de contenido en redes sociales, Páez se refirió por primera vez a lo que tiene ganas de hacer contó: “Me gustaría continuar mi vida con mi profesión de abogada, pero también sin dejar de lado las redes sociales que es algo que me gusta y me divierte”.

Agostina Páez
Agostina Páez, la abogada que fue acusada de racismo, tiene que usar una tobillera electrónica

Agostina Páez, la abogada que fue acusada de racismo, tiene que usar una tobillera electrónica

“Como mi vida ha estado frenada tres meses, es algo que todavía estoy pensando y analizando todo porque mi vida ha cambiado mucho desde eso. Si me llaman a Gran Hermano, por ahora no, a futuro no sé”, instaló la abogada.

Luego aclaró: “Por ahora mi pensamiento es un no rotundo, pero no sé qué puede pasar el año que viene”. ¿La llamará Santiago del Moro para la nueva edición de Gran Hermano?

Agostina Páez habló sobre la denuncia de su exnovio y cómo está la relación con su padre

Agostina Páez, la abogada denunciada en Brasil por racismo, aclaró cómo quedó su situación luego de haber sumado otro conflicto judicial en su provincia por la denuncia de su expareja quien lo acusó de un robo de un auto. "Fue un tema de titularidad, ya hablamos y lo aclaramos", aseguró.

Javier Zanoni, un profesional de la salud con quien mantuvo una relación durante aproximadamente tres años, presentó una denuncia por "retención indebida de un vehículo" de su propiedad contra la santiagueña. “En mi carácter de titular, solicito la inmediata entrega del mismo”, explicó Zanoni y que aclaró que el rodado no se encuentra registrado a nombre de la abogada y que la relación entre ambos “nunca implicó convivencia”.

Sin embargo, ahora la propia Páez salió a aclarar que su expareja no ratificó la denuncia y quedó sin efecto. “Por suerte él lo aclaró en redes”, dejando en claro que llegaron a un acuerdo fuera de lo judicial y no llevarán a cabo el proceso.

Fue un tema por la titularidad del auto que estaba a su nombre, pero yo no me robé un auto de él, no es que no quería devolverle el auto, como tampoco él quedarse con ese auto que él sabe que no es de él porque me lo ha regalado a mí y después he continuado pagándole a él”, explicó en declaraciones a radio La Red.

En esa línea, explicó que lo que querían cambiar la titularidad de ese auto y su abogado la recomendó ir por la vía judicial. “Hablé con él y me dijo que su abogada le recomendó ir por esa vía que era más rápida, pero ya hemos llegado a un acuerdo. Él no ha ratificado esa denuncia”, aclaró.

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