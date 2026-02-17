La transformación impresionante de Caramelito Carrizo: tremendo cambio de look La conductora atraviesa un presente de cambios personales y desafíos laborales. + Seguir en







Actualmente, la animadora forma parte de la programación de Unife TV. Redes sociales

Caramelito Carrizo sorprendió con una renovación estética que marcó un antes y un después en su imagen pública.





El cambio incluyó nuevo color de cabello y un corte diferente al estilo que mantuvo durante años.





La decisión coincidió con una etapa personal y profesional de redefiniciones.





El presente la encuentra enfocada en proyectos televisivos y en su vida familiar. A los 52 años, Caramelito Carrizo volvió a llamar la atención del público luego de mostrarse con una apariencia completamente renovada. La conductora dejó atrás la imagen que la caracterizó durante décadas y apostó por una modificación estética profunda que generó repercusión inmediata entre sus seguidores.

El cambio no fue gradual, sino una decisión contundente que incluyó abandonar el tradicional tono rubio para pasar a un castaño y adoptar un corte carré. La transformación marcó un contraste evidente con el estilo que había sostenido incluso cuando anteriormente solo había realizado ajustes menores, como el flequillo que lució hace poco tiempo.

Desde sus redes sociales compartió el resultado del trabajo realizado junto a su equipo de confianza, a quienes agradeció públicamente. El nuevo look fue recibido con numerosos mensajes de apoyo, donde los usuarios destacaron la frescura de esta nueva etapa.

Caramelito Redes sociales La renovación estética parece acompañar un momento de recomienzo personal, una idea que la propia conductora expresó al hablar de “volver a empezar”, reflejando un proceso más amplio que trasciende lo visual y se conecta con su presente laboral y emocional.

Caramelito Redes sociales Qué es de la vida de Caramelito Carrizo Actualmente, la animadora forma parte de la programación de Unife TV, donde conduce el ciclo matutino Viva la Vida, emitido de lunes a viernes por la mañana. Este proyecto representa su regreso cotidiano a la pantalla y el vínculo con una audiencia que la acompaña desde sus comienzos en la televisión infantil.

En el plano personal, mantiene una relación consolidada con Damián Giorgiutti, con quien construyó una historia de más de dos décadas y formó una familia junto a sus hijos, Lorenzo y Benicio. El arquitecto se desempeña en el diseño y remodelación de espacios comerciales, actividad que le permitió posicionarse con reconocimiento dentro de su rubro. Caramelito Carrizo Damián Giorgiutti La pareja atravesó una separación que se hizo pública en 2023, luego de muchos años de convivencia. Durante ese período, la conductora confirmó un breve vínculo con Coco Silly, relación que finalizó al poco tiempo. Con el paso de los meses, ambos retomaron el diálogo y avanzaron hacia una reconciliación.