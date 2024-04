¿Nueva moda? Cuál es la microbikini que mostró Ivana Nadal y promete ser furor el próximo verano

La influencer posó en la playa y dio una muestra del look que está marcando tendencia en este año.

Para completar su look le agregó unos lentes de sol en marco rosa pastel y un sombrero a juego evidenciando su atento ojo para los detalles. “Gracias Dios por mostrarme en cada acto de vida que el amor es la respuesta a todo”, escribió la influencer en el texto de la publicación. Ivana Nadal no solo destaca por su estilo, sino también por sus mensajes inspiradores, y así fue que recibió miles de "me gusta" y comentarios cargados de elogios por parte de sus seguidores.

En Coachella, Chantel Jeffries la ex novia de Justin Bieber se lució combinando una microbikini y un pantalón a la moda

Chantel Jeffries se sumó a la moda de usar lencería a la vista y marcó tendencia con su look. La exnovia de Justin Bieber sorprendió con su outfit en Coachella al usar una microbikini de satén y pantalones transparentes. La DJ fue parte de este festival y sorprendió a sus seguidores desde California. En su cuenta de Instagram se pueden ver todas sus fotos en la que posó con este diminuto traje de baño marrón satinado de dos piezas.

Para el festival eligió usar un corpiño push up con diseño de concha de mar, con finos tirantes y espalda descubierta. Además, eligió una bombacha de tiro bajo con tiras ajustables en los costados de la cadera. El conjunto también contó con pantalones transparentes de manta con cordones y mangas marrones con recortes.

Su look también contó con gafas de sol futuristas con montura nude y pendientes largos. También mostró un bolso de Louis Vuitton y usó maquillaje en tonos naturales con labial nude, blush rosado y trenzas en su peinado.

La artista participó en varios sets del festival, en el que también participaron cantantes como Lana del Rey, Tyler Thee Creator, No Doubt, Peso Pluma, entre otros. Sus seguidores dejaron miles de reacciones sumando "me gusta" y comentarios elogiando su estilo y su look, el cual cada vez está sumando más famosas.

