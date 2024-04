Con una microbikini multicolor, Ivana Nadal sorprendió utilizando el corpiño de una manera inesperada

En Tulum, Ivana Nadal marco tendencia al vestir una microbikini taparrabos de diseño multicolor y detalles arabescos . La influencer, que cuenta con casi 3 millones de seguidores en Instagram, muestra una vez más su preferencia por los looks más audaces de la temporada de moda de playa.

La paleta de colores abarca desde el naranja hasta el amarillo, pasando por tonos de turquesa y fucsia, creando un efecto visual impactante gracias al estampado shocking con dibujos arabescos.

La elección de accesorios no pasó desapercibida ya que complementó su look con elegantes lentes de tono rosa pastel, perfectos para una jornada bajo el sol. La publicación capturó rápidamente la atención de sus seguidores, acumulando una ola de "me gusta" y comentarios en donde sus fans elogiaron su outfit.

De esta manera, Ivana Nadal dio una muestra del interés que despierta en sus redes sociales cada vez que sube una foto vistiendo uno de los trajes de baño del momento.

La ex Gran Hermano Coti Romero aprovechó la ducha para posar con una microbikini inesperada

Coti Romero, ex participante de Gran Hermano, dejó a sus seguidores de Instagram sin palabras con su reciente sesión de fotos en microbikini, evidenciando su gusto por la moda y las tendencias. Con más de 2,5 millones de seguidores en la plataforma, ya se estableció como una influencer de moda, compartiendo con frecuencia sus elecciones de vestuario y convirtiéndose en una referencia de estilo para muchos.

En su última publicación en Instagram, la influencer eligió un conjunto totalmente negro para una sesión de fotos bajo la ducha. En estas imágenes se la pudo ver con un crop top y una microbikini colaless de diseño minimalista. La pieza superior, con un corte underboob audaz, se complementó perfectamente con la parte inferior ultracavada, ajustada con finas tiras laterales que se anudan, realzando el diseño del conjunto.

La ex participante de Gran Hermano completó su look con un maquillaje destacado, incluyendo sombras en tonos ocre y brillos y máscara de pestañas para un efecto voluminoso y definido. Además, le sumó también rubor suave en las mejillas, iluminador para destacar puntos clave del rostro y un toque final de gloss labial rojizo.

La repercusión de este posteo fue inmediata. En pocas horas, Coti Romero sumó miles de "me gusta" y comentarios con elogios por parte de sus seguidores, quienes elogiaron su look. Esta combinación de moda confirmó su influencia en el mundo de la moda y las redes sociales, en donde nuevamente marcó tendencia.

