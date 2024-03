¿Nueva moda? Cómo es la microbikini lila metalizada que lució Ivana Nadal y fue furor en la playa

Ivana Nadal microbikini Instagram

La publicación de Ivana en Instagram no solo mostró su elección de moda para la playa, sino que también incluyó un mensaje reflexivo sobre la importancia de superar el miedo al cambio y la necesidad de actuar para alcanzar la libertad personal. Al respecto, escribió: “‘Cuando esté lista, lo voy a hacer’. Una frase que te paraliza y hace que la vida pase y termines nunca haciendo eso que querés hacer. El momento es hoy. El tiempo es ahora. No existe eso que estás ‘buscando’. No hay momento en donde vas a estar lista o listo para generar cambios drásticos. Da miedo. Tu mente quiere que te quedes donde estás, cómo estás. Que por favor… no te muevas. Pero sos vos quien tiene que tomar la decisión de romper con ese miedo. De abrazarlo y avanzar. De pasar al otro lado... donde está la libertad”.

Sus seguidores dejaron miles de "me gusta" y cientos de comentarios elogiando sus palabras y su look que usó al borde del mar.

Florencia Peña apostó por una microbikini fucsia al borde de la pileta que cambió el estilo que venía mostrando

Florencia Peña cerró su escapada a Tulum con una serie de fotos en donde mostró una de sus mejores microbikinis. Al borde de una pileta y bajo el sol mexicano, la actriz compartió con sus seguidores una publicación en la que se mostró vistiendo un traje de baño que capturó todas las miradas. Atenta a las últimas tendencias, demostró su habilidad para lucirlas con confianza y glamour. Su elección, un conjunto fucsia, no solo remarcó su afinidad por los colores audaces sino que también marcó un guiño a las novedades del momento.

El conjunto elegido por la modelo destacó por su colorido intenso y detalles. El corpiño, de corte triangular, se potenció con delicados volados en los breteles, añadiendo un toque de movimiento al look. La parte inferior, una bombacha colaless ajustable, complementó a la perfección, manteniendo el equilibrio entre lo audaz y lo chic. Este conjunto no solo evidencia su preferencia por las últimas tendencias sino también su capacidad para incorporarlas de manera personal y distintiva.

La publicación en Instagram rápidamente se convirtió en el centro de todas las miradas al acumular miles de "me gusta" y comentarios por parte de sus seguidores, quienes elogiaron su outfit. Sus fans no escatimaron en expresar su admiración por la elección de traje de baño y los accesorios futuristas que lo acompañaron, como sus gafas de sol total black con formato geométrico. Esta repercusión refleja no solo el impacto de Florencia Peña en las redes sino también su influencia como referente de moda, capaz de inspirar y marcar tendencia con cada posteo.