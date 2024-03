Sol Pérez combinó el corpiño de microbikini con un look nocturno y marcó la nueva tendencia

La panelista se inspiró en los años 2000 y sorprendió con su look en el debate de Gran Hermano

Sol Pérez combinó microbikini, joyas y un look de fiesta que promete ser furor para la moda

La reconocida panelista de TV, sorprendió en su última aparición al aire con un audaz corpiño XXS con estampado de cebra en negro y gris. La prenda, muy escotada, formó parte de una apuesta de moda que incluyó un pantalón de jean tiro bajo de color celeste claro y moldería baggy . Además, complementó su look con una pequeña campera gris, botas al tono bien ajustadas y anteojos de sol XL con lentes anaranjados y marco finito.

Sol Perez look Instagram

El peinado también tomó protagonismo, con una apuesta de efecto wet y rastas, inspirada en Emilia Mernes, quien a menudo se inclina por hairstyles inspirados en los años 2000. La elección de Sol Pérez no pasó desapercibida en las redes sociales y generó todo tipo de comentarios y reacciones entre los usuarios de la aplicación de fotos.

Sol Perez look Instagram

Qué microbikinis fueron las más destacadas por Salma Hayek en el verano y fueron furor

Salma Hayek es una gran fanática de las microbikinis y en su cuenta de Instagram mostró los mejores conjuntos que usó en distintos momentos de la temporada. La actriz cumplió 57 años y lo festejó cerca del mar, en donde lució un traje de baño estampado que marcó tendencia. Además, aprovechó su descanso para viajar y mostrar otro de los conjuntos más usados por las famosas. Parte de sus 27 millones de seguidores reaccionaron y elogiaron sus looks.

En primer lugar, repasamos uno de sus looks más icónicos del verano. Eu cuenta de Instagram compartió algunas imágenes en donde se la pudo ver luciendo un traje de baño rojo y blanco al que le agregó un sombrero. Con motivo de celebrar su cumpleaños número 57, la actriz viajó a una playa con sus seres queridos y compartió algunas postales del momento. En estas fotos se mostró vistiendo un corpiño rojo carmesí con bordado blanco con el cuello halter y un fino cordón atado por la espalda.

Salma Hayek microbikini Instagram

Para la parte inferior optó por una bombacha con el mismo diseño y con tiras en los costados. Además, le sumó un sombrero beige, uno de los accesorios tendencia de la temporada que eligieron numerosas famosas para complementar su look. También se la pudo ver con el pelo mojado producto de haberse metido al mar y un par de anteojos de sol.

Salma Hayek microbikini Instagram

En otra de las fotos, la actriz mexicana posó apoyada en una pared. En ese momento vistió un traje de baño tropical amarillo, al que le agregó como accesorio unos lentes de sol. En cuanto al conjunto, este contó con un corpiño con molde triangular y una bombacha colaless con tiras en los costados regulables.

Salma Hayek microbikini Instagram

La repercusión en las redes no se hizo esperar, y las fotos en microbikini de Salma Hayek rápidamente se llenaron de "me gusta" y comentarios con elogios. Sus seguidores constantemente apoyan cada una de sus publicaciones, elogiando su look, alguna novedad de su carrera o noticias sobre su vida personal. Estas publicaciones demuestran su vínculo con sus fans y su referencia en el mundo del espectáculo y de la moda.