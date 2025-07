Nueva filtración de Marvel: habrá un suicidio desgarrador en Avengers Doomsday

Esta información fue brindada por el insider @jamesmackwl en su cuenta de X, donde comenzó por revelar: " Habrá un suicidio de un Vengador como forma de sacrificio para salvar a un personaje importante en Avengers: Doomsday ". Por obvias razones, esto no tardó en hacerse viral y rápidamente sumó cientos de miles de visualizaciones.

Minutos después, un seguidor le contestó con un GIF de Joaquín Torres, es decir quien heredó el rol de Falcon en 2021 tras lo que fue la serie The Falcon and the Winter Soldier. Ante esto, el insider le respondió con tres puntos suspensivos y dio a entender que efectivamente será él, algo que generó mucha tristeza entre los fans de Marvel.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/jamesmackwl/status/1950407954529665374&partner=&hide_thread=false ... — James Mack (@jamesmackwl) July 30, 2025

Por otro lado, muchos se quejaron y aseguraron que esto será repetir lo sucedido en Avengers: Endgame con los personajes Black Widow y Hawkeye. Para evitar confusiones, el propio @jamesmackwl remarcó: "No, Natasha Romanoff se sacrificó por todo el universo y a cambio de una gema, no para salvar a una persona específica".

Marvel reveló quién interpretará a los nuevos X-Men y sorprendió a todos

La productora Marvel Studios comenzó con la preproducción del reinicio de la franquicia X-Men, el cual ocurrirá recién en el 2028 porque será después de Avengers: Secret Wars, película que llegará a los cines de todo el mundo en diciembre de 2027.