Estrella de Marvel Studios confirmó su esperado regreso: "Grabación secreta"

Como este post apareció tres días antes de esa fecha, muchos comenzaron a especular con lo que esto podría significar, ya que justo se dio la casualidad de que Marvel se encuentra en plenas filmaciones del especial de The Punisher. Al anunciar que Jon Bernthal estará en la cuarta película de Tom Holland como Spider-Man, podría darse el regreso de El Hombre Araña en una escena postcréditos de la producción próxima a estrenarse en Disney+.

Tom Holland historia regreso Spiderman Marvel Tom Holland llenó de ilusión a los fans de Marvel. Captura Instagram

De igual manera, en la mesa delante del actor británico se pudo ver la mitad de un cartel con la frase "What if there's", algo que sus seguidores no tardaron en encontrar qué significaba. Este mismo cartel se pudo encontrar en el sitio web oficial de la marca Prada (prada-beauty.com/what-if-theres-another-way.html), con una fecha de lanzamiento pautada para el lunes 4 de agosto a la 1:00 AM.

Tom Holland Prada El posteo de Tom Holland parece ser una campaña publicitaria. Captura prada-beauty.com

Marvel volvió a sus días de gloria: recaudó más de u$s200 millones con The Fantastic Four

La productora cinematográfica Marvel Studios parece haber vuelto a sus días de gloria gracias a los magníficos resultados económicos conseguidos por The Fantastic Four: First Steps, la cual será fue última película en este 2025 y generó mucha expectativa por el regreso de Los 4 Fantásticos.