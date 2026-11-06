El llamativo consejo que le dio Soledad Pastorutti a Pedro Rosemblat para resguardar su matrimonio con Lali Espósito El guiño de complicidad entre la cantante y el flamante novio en una emisión digital que dio que hablar. Agregar C5N en









La cantante le dio un valioso consejo al conductor.

Soledad Pastorutti pasó por el canal de transmisión digital Gelatina y mantuvo un distendido mano a mano con el comunicador Pedro Rosemblat. En el marco del reciente casamiento del periodista con Lali Espósito, la cantante aprovechó el encuentro para repasar sus casi 20 años de matrimonio y brindarle una peculiar sugerencia al flamante novio sobre el inicio de esta etapa sentimental.

Con una combinación de afecto y picardía, la intérprete valoró el paso dado por la pareja y alentó al conductor a saborear el presente afectivo. “Como una señora mayor, que no soy tan mayor, creo que es una de las cosas más lindas que te puede pasar en la vida, así que disfrutalo”, le expresó la artista santafesina a la figura del streaming. Del otro lado, el conductor no ocultó su alegría ante las palabras recibidas y manifestó: “Lo estoy disfrutando mucho y estoy muy contento”.

El intercambio sumó un matiz gracioso cuando la folclorista puso el foco en el signo zodiacal y el carácter de la cantante pop. “No es fácil con una libriana”, lanzó entre risas la jurada televisiva, antes de marcar los parecidos que la unen con la autora del disco Disciplina. En esa misma línea, la invitada remarcó las similitudes que observa con la actriz: “Tenemos muchas cosas en común con Mariana, como le decís vos que está muy bien”, señalando la forma en que el novio nombra a su esposa.

Al sintetizar su visión sobre las relaciones duraderas, la cantante le obsequió al recién casado una pauta directa para llevar el vínculo cotidianamente. Lejos de proponer esquemas complejos para la convivencia, la invitada le sugirió: “Solo te digo, dale alas que el resto viene solo”. El interlocutor tomó el guiño con complicidad y le devolvió una respuesta contundente: “Te tomo el consejo”, mostrando apertura frente al testimonio de alguien de amplia vigencia en el rubro.

Quién llevó a Lali Espósito de la mano al altar La boda de Lali Espósito y Pedro Rosemblat continúa revelando detalles exclusivos de la celebración íntima que llevaron a cabo en el barrio porteño de San Telmo. Lejos de ajustarse a los cánones de las ceremonias más convencionales, la popular pareja optó por romper los esquemas tradicionales en el instante de su llegada ante los invitados. En lugar de cumplir con el clásico protocolo donde un familiar o padrino acompaña a la novia hacia la ceremonia, los flamantes esposos decidieron dar un paso al frente juntos y tomados de las manos.

La indiscreción sobre este especial ingreso provino de una de las asistentes VIP, encargada de ventilar los pormenores del festejo en los medios. Quien se encargó de dar a conocer el dato fue Pauli Vetrano, hermana de Cande Vetrano y coconductora del ciclo de streaming Prende. La joven participó del acontecimiento social en calidad de acompañante de su familiar, quien además cumplió un rol fundamental al ser elegida por los propios novios para firmar la libreta como testigo oficial. Durante su relato en el programa digital, la invitada remarcó la originalidad que marcó el inicio de la velada y el clima distendido que imperó en el lugar. “Los novios entraron los dos juntos, eso estuvo lindo”, expresó al detallar la postal elegida por los enamorados para la ocasión. Asimismo, la testigo del ámbito artístico indicó que la pareja decidió musicalizar ese momento tan esperado con una icónica canción de Charly García. Por otro lado, la cronista de streaming reveló las estrictas medidas de seguridad que implementaron los organizadores para resguardar la intimidad del evento frente al asedio periodístico. Para impedir la filtración de imágenes o videos prohibidos en las redes sociales, la producción dispuso un operativo riguroso en el acceso: “Apenas llegabas te daban una funda que no podías usar el celular”, detalló sobre el dispositivo de bloqueo que recibieron todos los presentes apenas cruzaron la puerta.