La divertida anécdota de su viaje a Uruguay que León XIV contó en la cena con los obispos: "El nuncio quiere dormir"

Tras su encuentro en la Curia porteña, el Papa dejó una cómica anécdota al recordar su paso por el vecino rioplatense: entre risas y cantos, bromeó con que ya no puede contar chistes para no enojar a los nuncios.

La cena institucional en la Casa Arzobispal de Buenos Aires que tuvo el papa León XIV con los obispos de diversas diócesis argentina tuvo de todo: comida, canciones y una divertida anécdota relatada por el Sumo Pontífice acerca de su paso por Uruguay, que hizo reír a todos y reveló un costado humorístico hasta entonces desconocido.

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León XIV encabezó la mesa en la Casa Arzobispal, flanqueado por el arzobispo Jorge García Cuerva y el monseñor Marcelo Colombo. Frente a él, dos hileras de obispos disfrutaron de un menú autóctono que combinó empanadas, ojo de bife y el infaltable flan con dulce de leche.

La velada tuvo su momento de fiesta cuando los propios obispos tomaron el micrófono improvisado para cantarle al pontífice. Entre aplausos y clima de peña, el repertorio pasó sin escalas del tango con Volver, de Carlos Gardel, al folclore clásico de Zamba de mi esperanza.

Pero el momento desopilante de la noche llegó en la voz del propio Papa, que agarró el micrófono y, cual comediante de stand up, compartió una divertida anécdota de su paso por Montevideo. "En Uruguay había mucha gente fuera de la nunciatura. Entonces salí para saludarles y dije: 'El nuncio quiere dormir, por mí pueden quedarse pero el nuncio quiere dormir, mejor que se vayan'", empezó el relato el Papa.

"El día después me cuestionaron por qué dije eso, y se lo enviaron a todos los nuncios. Mejor no cuento chistes", agregó. Con ese remate, el pontífice dejó en claro, en un tono distendido y cercano, cómo sus comentarios espontáneos a veces le generan insólitos dolores de cabeza diplomáticos.

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En su tercer día en el país —que incluyó un paso por Córdoba previo a la vigilia con los jóvenes programada para las 20:15—, se conoció cómo cerró la jornada del lunes León XIV tras una intensa agenda. Su segundo día en la Argentina había comenzado a las 9:15 con un emotivo paso por el Pequeño Cottolengo Don Orione en Claypole, para luego trasladarse a Palermo, donde ofreció una misa multitudinaria en el Monumento a los Españoles con un show previo de Soledad Pastorutti, antes de culminar la noche en la distendida cena con los obispos.

La cena compartida de los obispos y el papa León

El clima de la velada fue ganando intensidad a medida que los religiosos entonaban algunos de los versos más reconocidos de la histórica canción, dejando resonar frases como "sentir que es un soplo la vida, que veinte años no es nada" y "que febril la mirada, errante en las sombras, te busca y te nombra".

El broche de oro llegó cuando los obispos cerraron la interpretación del tango con otro de los pasajes más emblemáticos: "vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez".

Al finalizar, el salón estalló en aplausos y varios de los presentes gritaron: "¡Viva el Papa!", a lo que León XIV respondió con una sonrisa y acompañó el reconocimiento con sus propias palmas. La experiencia del Santo Padre fue una forma de acercarse a una de las expresiones culturales más representativas de la Argentina, combinando tradición, música popular y hospitalidad.