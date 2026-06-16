Nueva denuncia en el jurado de Es mi sueño: ahora habló Jimena Barón e hizo mucho ruido La artista respondió a los cuestionamientos y mostró con humor cómo atraviesa una etapa intensa entre trabajo, familia y exposición pública. Agregar C5N en









"La Cobra" debió defenderse ante señalamientos que surgieron en el reality.

La polémica volvió a sacudir al mundo de la televisión luego de que aparecieran nuevas versiones sobre supuestos conflictos dentro de Es mi sueño, el programa conducido por Guido Kaczka. En medio de los rumores, reclamos y testimonios de participantes que expresaron incomodidad, Jimena Barón decidió hablar y sus declaraciones generaron una fuerte repercusión.

La jurado fue consultada sobre las críticas de algunos concursantes y sobre una supuesta interna dentro del equipo. Uno de los testimonios que volvió a poner el tema en agenda fue el de un participante llamado Lucas, quien había manifestado que no se sintió cómodo con algunas decisiones del programa, especialmente relacionadas con la canción elegida para su presentación.

Frente a estas versiones, Jimena Barón evitó entrar en una pelea pública en reality de El Trece y respondió con cautela. La artista explicó que muchas veces los participantes tienen dificultades para aceptar una devolución negativa, pero remarcó que el objetivo del jurado es acompañarlos dentro de una competencia artística.

jimena baron guido kazka el trece es mi sueño Jimena Barón, junto al conductor Guido Kaczka. “Los participantes no aceptan el no”, fue una de las frases que más llamó la atención de la entrevista. Sin embargo, la cantante también defendió el clima del ciclo y aseguró que, más allá de los rumores, existe respeto entre los integrantes del programa y quienes forman parte de la competencia.

"Estoy súper bien": la divertida respuesta de Jimena Barón Además de la polémica por Es mi sueño, Jimena Barón volvió a ser noticia por una publicación personal donde mostró cómo atraviesa esta etapa de su vida. La cantante respondió preguntas de sus seguidores sobre su regreso al programa, la maternidad y las obras de su nueva casa.

A través de sus redes sociales, la artista contó que sus días están atravesados por múltiples responsabilidades. Entre el trabajo, la crianza de sus hijos Momo y Arturo y sus proyectos personales, decidió responder con humor en lugar de hacer una explicación extensa. La situación que más llamó la atención fue el audio que compartió con su hijo mayor, Morrison. En el mensaje se escucha a Jimena recordándole que debía volver a casa porque tenía colegio al día siguiente, una escena cotidiana que generó risas entre sus seguidores. jimena baron redes estoy super bien La historia de "La Cobra" en Instagram. “Estoy súper bien”, escribió Barón junto a un meme que mostraba una imagen de agotamiento y caos. La frase fue tomada con humor por sus fans y volvió a mostrar la personalidad espontánea de la artista, que suele compartir su vida sin filtros.