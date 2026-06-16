IR A
IR A

Se conoció uno de los últimos mensajes de Gaspi antes de su muerte: "No te olvides"

El emotivo ida y vuelta virtual con un colega internacional salió a la luz tras la tragedia aérea en Brasil.

Un emotivo mensaje de un gran creador de contenido emocionó a todos.

Un emotivo mensaje de un gran creador de contenido emocionó a todos.

La conmoción sigue latente tras conocerse el trágico final de Gaspi, quien falleció a los 23 años en un accidente entre dos helicópteros en Brasil que dejó en shock a quienes consumían su contenido y lo conocían. En medio del dolor por la partida del youtuber, se dio a conocer uno de los últimos mensajes antes de su muerte.

El Trece evalúa levantar los éxitos del canal.
Te puede interesar:

Inesperada decisión: El Trece levantará dos de sus programas más exitosos

La desgracia ocurrió en Río de Janeiro, donde se produjo un hecho de bajísima probabilidad estadística: el choque en el aire de dos helicópteros. El siniestro no solo cobró la vida del joven influencer, sino que también arrojó como saldo el fallecimiento del productor de música y director de cine argentino, Lucas Vignale, y del reconocido cantante estadounidense, Oliver Tree, transformando la jornada del domingo en una verdadera tragedia que repercutió tanto en los canales de televisión como en las redes sociales.

En medio de las profundas muestras de dolor, uno de los referentes más importantes del mundo digital que rompió el silencio fue Luisito Comunica. El influyente creador de contenido mexicano decidió homenajear al argentino compartiendo públicamente una captura de pantalla de la última conversación privada que mantuvieron, la cual expuso los planes que ambos creadores tenían a futuro.

Embed

El posteo reveló un emotivo mensaje de audio en el que Gaspi manifestaba su profunda admiración y sus ganas de coordinar un encuentro para grabar material juntos. "Pero bueno, si no es esta, será la próxima. La verdad que me caes increíble, me encanta lo que haces y ya nos tomaremos una cerveza, ya nos cruzaremos en algún lado o en algún evento... Si volvés a Argentina, mándame un mensaje, no te olvides", se le escuchaba decir al joven en el registro que conmovió a sus más de 3 millones de seguidores.

La difusión de esta última voluntad caló hondo en las redes sociales, resignificando la frase de cierre de una manera completamente desgarradora para sus fanáticos. Por su parte, Luisito Comunica acompañó el archivo con unas palabras de absoluto respeto y sincero afecto para despedir a su colega a la distancia: “El último mensaje que tengo de Gaspi... Descansa en paz, leyenda”.

La principal hipótesis del choque entre hilópteros en el que murió Gaspi

La investigación sobre el trágico choque de helicópteros en Río de Janeiro, que provocó la muerte del youtuber argentino Gaspi, el cineasta Lucas Vigniale y el músico estadounidense Oliver Tree, entró en una etapa clave.

Las fuerzas de seguridad brasileñas iniciaron las pericias correspondientes para esclarecer la mecánica del siniestro, en paralelo a la difusión de una grabación de seguridad obtenida por el portal Metropoles que registró el instante preciso del impacto a la distancia, donde se observa cómo una de las aeronaves embiste por detrás a la otra antes de caer.

Gaspi 2

El hecho se produjo por la mañana en el barrio Recreio dos Bandeirantes, en la zona oeste de la ciudad, donde los rescatistas hallaron inicialmente cinco cuerpos dentro de una de las máquinas que se estrelló en el estacionamiento de un centro comercial, provocando un gran incendio que destruyó veinte autos eléctricos.

A unos 100 metros de distancia del primer punto de impacto, los equipos de emergencia localizaron la sexta víctima fatal. Entre los fallecidos se identificó a Gaspar Prim Díaz, Lucas Vignale, Oliver Tree, el productor musical brasileño Lucas Brito Chaves (conocido como Lucas Frota) y los pilotos Alexandre Souza y Charles Marsillac.

La principal hipótesis de las autoridades apunta a una presunta irregularidad en el funcionamiento comercial de los vuelos. La Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC) de Brasil abrió un expediente para determinar si se estaba llevando a cabo un traslado ilícito de personas en el momento de la colisión aérea. El director ejecutivo de la entidad, Tiago Faierstein, confirmó la apertura de esta línea investigativa a través de un comunicado oficial, poniendo la lupa sobre la habilitación de los servicios prestados.

El propio Faierstein aclaró que las capacidades técnicas de las aeronaves y la idoneidad de quienes las comandaban no forman parte de las dudas principales de la causa. “Los pilotos estaban en regla y tenían bastante experiencia, especialmente para el tipo de aeronave que pilotaban.

Y la aeronave también estaba en buen estado”, manifestó el funcionario. Sin embargo, remarcó cuál es el eje central sobre el que se estructuran las sospechas actuales: “Debemos verificar si estas aeronaves —o al menos una de ellas, la que transportaba pasajeros— realizaban lo que denominamos transporte aéreo clandestino. Tenemos varias denuncias y algunas investigaciones en curso”.

Noticias relacionadas

El dirigente peronista mantenía una estrecha relación con el mítico artista.

El recuerdo de Máximo Kirchner sobre el Indio Solari: "Estuvo cuando muchos se borraban"

Sofía Sola

Sofía Sola habló sobre su carrera de modelaje en Barcelona y una frase preocupó a sus seguidores: "A veces me quiero morir"

El actor murió en la sala de su casa.

Murió un actor de la saga El Padrino tras varias semanas en soporte vital

Murió la histórica actriz María Rosa Fugazot

Murió la histórica actriz María Rosa Fugazot

últimas noticias

Otro nuevo cruce entre el Presidente y la vice. 

La tensión entre Milei y Villarruel suma un nuevo capítulo por las celebraciones del Día de la Bandera

Hace 12 minutos
El presentador no tuvo reparos y enfrentó los cuestionamientos en vivo.

Nico Occhiato salió al cruce tras una crítica por la cobertura del Mundial 2026 de Luzu TV

Hace 13 minutos
play
Manu Urcera le contó a Juanita de sus lesiones y ella no pudo evitar tocarlo.

"Los dejamos solos": el coqueteo de Juanita Viale con el marido de Nicole Neumann que explotó en redes sociales

Hace 24 minutos
La panelsita remarcó el dificil momento que vive.

Angustia y desesperado pedido: la figura de América TV que no pudo contener el dolor en vivo

Hace 37 minutos
Matt y Ross Duffer tienen desde 2022 su propia productora, Upside Down Pictures.

La misteriosa película en la que trabajan los creadores de Stranger Things

Hace 43 minutos