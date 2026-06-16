Se conoció uno de los últimos mensajes de Gaspi antes de su muerte: "No te olvides"

El emotivo ida y vuelta virtual con un colega internacional salió a la luz tras la tragedia aérea en Brasil.

La conmoción sigue latente tras conocerse el trágico final de Gaspi , quien falleció a los 23 años en un accidente entre dos helicópteros en Brasil que dejó en shock a quienes consumían su contenido y lo conocían. En medio del dolor por la partida del youtuber, se dio a conocer uno de los últimos mensajes antes de su muerte.

La desgracia ocurrió en Río de Janeiro , donde se produjo un hecho de bajísima probabilidad estadística: el choque en el aire de dos helicópteros. El siniestro no solo cobró la vida del joven influencer, sino que también arrojó como saldo el fallecimiento del productor de música y director de cine argentino, Lucas Vignale , y del reconocido cantante estadounidense, Oliver Tree , transformando la jornada del domingo en una verdadera tragedia que repercutió tanto en los canales de televisión como en las redes sociales.

En medio de las profundas muestras de dolor, uno de los referentes más importantes del mundo digital que rompió el silencio fue Luisito Comunica . El influyente creador de contenido mexicano decidió homenajear al argentino compartiendo públicamente una captura de pantalla de la última conversación privada que mantuvieron, la cual expuso los planes que ambos creadores tenían a futuro.

El posteo reveló un emotivo mensaje de audio en el que Gaspi manifestaba su profunda admiración y sus ganas de coordinar un encuentro para grabar material juntos. "Pero bueno, si no es esta, será la próxima. La verdad que me caes increíble , me encanta lo que haces y ya nos tomaremos una cerveza, ya nos cruzaremos en algún lado o en algún evento... Si volvés a Argentina, mándame un mensaje, no te olvides ", se le escuchaba decir al joven en el registro que conmovió a sus más de 3 millones de seguidores.

[REDES] "Si no es esta, será la próxima": "Luisito Comunica" compartió el último audio que recibió de "Gaspi", en el que intentaban organizar un encuentro. https://t.co/za8uciGZZ6 pic.twitter.com/B08iM4btC3

La difusión de esta última voluntad caló hondo en las redes sociales, resignificando la frase de cierre de una manera completamente desgarradora para sus fanáticos. Por su parte, Luisito Comunica acompañó el archivo con unas palabras de absoluto respeto y sincero afecto para despedir a su colega a la distancia: “ El último mensaje que tengo de Gaspi... Descansa en paz, leyenda ”.

La principal hipótesis del choque entre hilópteros en el que murió Gaspi

La investigación sobre el trágico choque de helicópteros en Río de Janeiro, que provocó la muerte del youtuber argentino Gaspi, el cineasta Lucas Vigniale y el músico estadounidense Oliver Tree, entró en una etapa clave.

Las fuerzas de seguridad brasileñas iniciaron las pericias correspondientes para esclarecer la mecánica del siniestro, en paralelo a la difusión de una grabación de seguridad obtenida por el portal Metropoles que registró el instante preciso del impacto a la distancia, donde se observa cómo una de las aeronaves embiste por detrás a la otra antes de caer.

Gaspi 2

El hecho se produjo por la mañana en el barrio Recreio dos Bandeirantes, en la zona oeste de la ciudad, donde los rescatistas hallaron inicialmente cinco cuerpos dentro de una de las máquinas que se estrelló en el estacionamiento de un centro comercial, provocando un gran incendio que destruyó veinte autos eléctricos.

A unos 100 metros de distancia del primer punto de impacto, los equipos de emergencia localizaron la sexta víctima fatal. Entre los fallecidos se identificó a Gaspar Prim Díaz, Lucas Vignale, Oliver Tree, el productor musical brasileño Lucas Brito Chaves (conocido como Lucas Frota) y los pilotos Alexandre Souza y Charles Marsillac.

La principal hipótesis de las autoridades apunta a una presunta irregularidad en el funcionamiento comercial de los vuelos. La Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC) de Brasil abrió un expediente para determinar si se estaba llevando a cabo un traslado ilícito de personas en el momento de la colisión aérea. El director ejecutivo de la entidad, Tiago Faierstein, confirmó la apertura de esta línea investigativa a través de un comunicado oficial, poniendo la lupa sobre la habilitación de los servicios prestados.

El propio Faierstein aclaró que las capacidades técnicas de las aeronaves y la idoneidad de quienes las comandaban no forman parte de las dudas principales de la causa. “Los pilotos estaban en regla y tenían bastante experiencia, especialmente para el tipo de aeronave que pilotaban.

Y la aeronave también estaba en buen estado”, manifestó el funcionario. Sin embargo, remarcó cuál es el eje central sobre el que se estructuran las sospechas actuales: “Debemos verificar si estas aeronaves —o al menos una de ellas, la que transportaba pasajeros— realizaban lo que denominamos transporte aéreo clandestino. Tenemos varias denuncias y algunas investigaciones en curso”.