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El emotivo mensaje de Antonela Roccuzzo a Lionel Messi tras el triunfo de la Selección argentina

Luego del agónico triunfo ante Cabo Verde que dio la clasificación a octavos de final del Mundial 2026, la empresaria subió un posteo. ¿Qué dijo?

El posteo de Antonela a Messi.

El posteo de Antonela a Messi.

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La empresaria Antonela Roccuzzo y sus tres hijos dijeron presente en la victoria agónica de la Selección argentina ante Cabo Verde por el Mundial 2026 y, al finalizar el encuentro, publicó un emotivo posteo dedicado a Lionel Messi y al equipo.

La modelo volvió a destacar, esta vez por sus carteras de lujo.
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El partido tuvo todos los condimentos desde el gol de Lionel Messi donde todo parecía estar tranquilo hasta el empate que llevó a un alargue por primera vez. En el alargue también hubo gol de Argentina, pero Cabo Verde volvió a empatar. Cuando parecía que todo se iba a definir en penales, llegó el tercero y le dio la clasificación al equipo albiceleste.

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Mientras todo eso pasaba, Antonela y los hijos sufrían en el palco. Todos juntos, pero cada situación los enloquecía. Eso quedó demostrado en sus rostros porque la pareja del capitán posteó un carrousel en donde se puede ver las caras de alivio que portaban.

Con una camiseta alternativa de la Selección, repitió la cábala de subir posteo después de cada partido y escribió un mensaje muy emotivo: “Vamos Argentina”. De fondo se ve el Hard Rock Stadium y también, en ese mismo dump, se ven las fotos de su look.

Lionel Messi, crítico tras la victoria ante Cabo Verde: "Sabíamos que iba a ser difícil, nadie te regala nada"

Lionel Messi fue sumamente crítico de la Selección Argentina y analizó el ajustado encuentro ante Cabo Verde. Valoró la clasificación en el "mata-mata", destacó el peso de la pelota parada, pero no ocultó los desajustes tácticos que sufrió el equipo durante el desarrollo del juego.

Lionel Messi se encargó de dejar en claro que el cuerpo técnico y los jugadores sabían perfectamente a qué se enfrentaban, más allá de los nombres o la historia del rival. En ese sentido, el capitán aseguró: "Sabíamos que iba a ser un partido muy duro, o por algo este equipo no perdió contra España ni Uruguay. Hicimos lo más difícil que era encontrar el primer gol. Pero perdimos la pelota, nos metimos atrás y no pudimos presionar bien".

El astro argentino recordó la paridad que se vive en estas instancias del torneo y advirtió sobre la tendencia a menospreciar a ciertos rivales: "Sabíamos que no iba a ser fácil. Es todo muy complicado, los partidos van a ser complicados"

Uno de los puntos altos que rescató el futbolista fue la efectividad en el juego aéreo, un aspecto que viene siendo una marca registrada de este proceso y que terminó abriendo el marcador. Al respecto, Messi destacó: "Tenemos pelota parada, buenos cabeceadores gente que va muy bien de arriba hoy pudimos aprovechar y va a ser importante ser fuertes ahí porque venimos trabajando hace tiempo. En una competición así es importante y quedó demostrado".

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