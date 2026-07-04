En Vivo
4 de julio de 2026 Inicio

Video: la chicana de Lionel Messi a los jugadores de Cabo Verde tras el triunfo

El Capitán de la Selección intercambió fotos y saludos con los futbolistas africanos una vez consumado el pase a los octavos de final. "Ahora me piden fotos, pero dentro de la cancha...", lanzó.

Por
Los jugadores de Cabo Verde le pidieron fotos a Messi.

Los jugadores de Cabo Verde le pidieron fotos a Messi.

Lionel Messi celebró el triunfo frente a Cabo Verde, que significó el pase a los octavos de final del Mundial 2026. En un partido que quedó para la historia por la actuación del conjunto africano, el 10 chicaneó a sus futbolistas.

Messi la saludó tras los rumores.
Te puede interesar:

Qué dijo Sofi Martínez tras el inesperado beso que le dio Messi: "Valoro mucho"

En diálogo con TyC Sports, a la Pulga le consultaron por los futbolistas de Cabo Verde, que lejos de quedar enojados, en plena conferencia de prensa se acercaban a él para pedirles fotos y saludarlo.

"Sí, me piden fotos pero después me c*gan a patadas, je", le dijo al periodista el líder del Inter Miami. Messi continúa siendo el goleador del Mundial: convirtió en todos los partidos que jugó hasta ahora y lleva 20 goles en la Copa del Mundo.

Lionel Messi, crítico tras la victoria ante Cabo Verde: "Sabíamos que iba a ser difícil, nadie te regala nada"

Lionel Messi fue sumamente crítico de la Selección Argentina y analizó el ajustado encuentro ante Cabo Verde. Valoró la clasificación en el "mata-mata", destacó el peso de la pelota parada, pero no ocultó los desajustes tácticos que sufrió el equipo durante el desarrollo del juego.

La Pulga se encargó de dejar en claro que el cuerpo técnico y los jugadores sabían perfectamente a qué se enfrentaban, más allá de los nombres o la historia del rival. En ese sentido, el capitán aseguró: "Sabíamos que iba a ser un partido muy duro, o por algo este equipo no perdió contra España ni Uruguay. Hicimos lo más difícil que era encontrar el primer gol. Pero perdimos la pelota, nos metimos atrás y no pudimos presionar bien".

El astro argentino recordó la paridad que se vive en estas instancias del torneo y advirtió sobre la tendencia a menospreciar a ciertos rivales: "Sabíamos que no iba a ser fácil. Es todo muy complicado, los partidos van a ser complicados"

Uno de los puntos altos que rescató el futbolista fue la efectividad en el juego aéreo, un aspecto que viene siendo una marca registrada de este proceso y que terminó abriendo el marcador. Al respecto, Messi destacó: "Tenemos pelota parada, buenos cabeceadores gente que va muy bien de arriba hoy pudimos aprovechar y va a ser importante ser fuertes ahí porque venimos trabajando hace tiempo. En una competición así es importante y quedó demostrado".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Messi habló de la situación de Venezuela.

Messi se solidarizó con Venezuela después del triunfo ante Cabo Verde

El posteo de Antonela a Messi.

El emotivo mensaje de Anto Roccuzzo a Messi tras el triunfo de la Selección

El gesto de Messi con la periodista.

El gesto de Messi con Sofi Martínez que no dejó dudas sobre su relación

Lionel Messi la volvió a meter y es el máximo anotador del Mundial 2026.

Mundial 2026: con el tanto ante Cabo Verde, Messi es el líder de la tabla de goleadores

Lionel Messi habló tras la agónica victoria ante Cabo Verde.

Messi, crítico tras la victoria ante Cabo Verde: "Sabíamos que iba a ser difícil, nadie te regala nada"

Selección Argentina.

Los mejores memes que dejó la victoria de Argentina ante Cabo Verde

últimas noticias

Se trata de Virgina Lago que vuelve a presentar telenovelas durante la programación de la tarde. 

Telefe confirmó el regreso de una figura histórica en su programación

Hace 21 minutos
Uno de los más utilizados para aliviar la tos es la miel.

Así es el truco casero para aliviar la tos y poder dormir más tranquilo

Hace 44 minutos
Los cinco pescadores desaparecieron el 14 de junio pasado. 

Pescadores desaparecidos en el Río de la Plata: encontraron un cuerpo en la costa de Uruguay

Hace 1 hora
Messi la saludó tras los rumores.

Qué dijo Sofi Martínez tras el inesperado beso que le dio Messi: "Valoro mucho"

Hace 1 hora
play
Colapinto despistó y largará 19° en Silverstone.

Colapinto quedó eliminado en la Q1 y saldrá en los puestos del fondo en Silverstone

Hace 1 hora