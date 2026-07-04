Video: la chicana de Lionel Messi a los jugadores de Cabo Verde tras el triunfo El Capitán de la Selección intercambió fotos y saludos con los futbolistas africanos una vez consumado el pase a los octavos de final. "Ahora me piden fotos, pero dentro de la cancha...", lanzó. Por Agregar C5N en









Los jugadores de Cabo Verde le pidieron fotos a Messi.

Lionel Messi celebró el triunfo frente a Cabo Verde, que significó el pase a los octavos de final del Mundial 2026. En un partido que quedó para la historia por la actuación del conjunto africano, el 10 chicaneó a sus futbolistas.

En diálogo con TyC Sports, a la Pulga le consultaron por los futbolistas de Cabo Verde, que lejos de quedar enojados, en plena conferencia de prensa se acercaban a él para pedirles fotos y saludarlo.

"DENTRO DE LA CANCHA ME CAGAN A PATADAS"



Parte de la delegación de Cabo Verde esperó a que Messi terminará de hablar para llevarse una foto con él.



@matipelliccioni pic.twitter.com/rjwxTMl1PF — TyC Sports (@TyCSports) July 4, 2026 "Sí, me piden fotos pero después me c*gan a patadas, je", le dijo al periodista el líder del Inter Miami. Messi continúa siendo el goleador del Mundial: convirtió en todos los partidos que jugó hasta ahora y lleva 20 goles en la Copa del Mundo.

Lionel Messi, crítico tras la victoria ante Cabo Verde: "Sabíamos que iba a ser difícil, nadie te regala nada" Lionel Messi fue sumamente crítico de la Selección Argentina y analizó el ajustado encuentro ante Cabo Verde. Valoró la clasificación en el "mata-mata", destacó el peso de la pelota parada, pero no ocultó los desajustes tácticos que sufrió el equipo durante el desarrollo del juego.

La Pulga se encargó de dejar en claro que el cuerpo técnico y los jugadores sabían perfectamente a qué se enfrentaban, más allá de los nombres o la historia del rival. En ese sentido, el capitán aseguró: "Sabíamos que iba a ser un partido muy duro, o por algo este equipo no perdió contra España ni Uruguay. Hicimos lo más difícil que era encontrar el primer gol. Pero perdimos la pelota, nos metimos atrás y no pudimos presionar bien".