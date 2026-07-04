Lionel Messi se solidarizó con Venezuela después del triunfo ante Cabo Verde

En medio de la desesperación agilizar las tareas de rescate en Venezuela, Lionel Messi se solidarizó con el pueblo bolivariano tras los terremotos. Lo hizo tras la victoria de Argentina frente a Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026.
El 10 se tomó unos minutos para hablar de la trágica situación que se vive en el país luego de los dos terremotos que se cobraron la vida de más de 2.200 personas.
En medio de la desesperación agilizar las tareas de rescate en Venezuela, Lionel Messi se solidarizó con el pueblo bolivariano tras los terremotos. Lo hizo tras la victoria de Argentina frente a Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026.
"Mandarle mensaje muy grande a toda la gente de Venezuela, por la terrible desgracia que están pasando", comentó en diálogo con la prensa una vez finalizado el partido.
Enseguida agregó: "Es algo dificil de explicar y nada, mandar apoyo a toda esa gente que está sufriendo mucho, que perdió familiares, que no encuentran familiares, que están en la incertidumbre, que no sabe qué pasó, qué va a pasar...Mandar mucha fuerza desde acá".
Lionel Messi se encargó de dejar en claro que el cuerpo técnico y los jugadores sabían perfectamente a qué se enfrentaban, más allá de los nombres o la historia del rival. En ese sentido, el capitán aseguró: "Sabíamos que iba a ser un partido muy duro, o por algo este equipo no perdió contra España ni Uruguay. Hicimos lo más difícil que era encontrar el primer gol. Pero perdimos la pelota, nos metimos atrás y no pudimos presionar bien".
El astro argentino recordó la paridad que se vive en estas instancias del torneo y advirtió sobre la tendencia a menospreciar a ciertos rivales: "Sabíamos que no iba a ser fácil. Es todo muy complicado, los partidos van a ser complicados"
Uno de los puntos altos que rescató el futbolista fue la efectividad en el juego aéreo, un aspecto que viene siendo una marca registrada de este proceso y que terminó abriendo el marcador. Al respecto, Messi destacó: "Tenemos pelota parada, buenos cabeceadores gente que va muy bien de arriba hoy pudimos aprovechar y va a ser importante ser fuertes ahí porque venimos trabajando hace tiempo. En una competición así es importante y quedó demostrado".