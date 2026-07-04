Lionel Messi se solidarizó con Venezuela después del triunfo ante Cabo Verde El 10 se tomó unos minutos para hablar de la trágica situación que se vive en el país luego de los dos terremotos que se cobraron la vida de más de 2.200 personas. Por Agregar C5N en









Messi habló de la situación de Venezuela.

En medio de la desesperación agilizar las tareas de rescate en Venezuela, Lionel Messi se solidarizó con el pueblo bolivariano tras los terremotos. Lo hizo tras la victoria de Argentina frente a Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026.

"Mandarle mensaje muy grande a toda la gente de Venezuela, por la terrible desgracia que están pasando", comentó en diálogo con la prensa una vez finalizado el partido.

#Messi le habla a #Venezuela.



Conversamos con el astro argentino tras la victoria 3-2 sobre Cabo Verde por los 16avos de final de la Copa del Mundo.



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• [ Stefany Schürmann] #SVXMundial / #Vzla / #Viral pic.twitter.com/F17sPRsjF9 — SOLOVENEX (@SOLOVENEX_) July 4, 2026 Enseguida agregó: "Es algo dificil de explicar y nada, mandar apoyo a toda esa gente que está sufriendo mucho, que perdió familiares, que no encuentran familiares, que están en la incertidumbre, que no sabe qué pasó, qué va a pasar...Mandar mucha fuerza desde acá".

Lionel Messi, crítico tras la victoria ante Cabo Verde: "Sabíamos que iba a ser difícil, nadie te regala nada" Lionel Messi se encargó de dejar en claro que el cuerpo técnico y los jugadores sabían perfectamente a qué se enfrentaban, más allá de los nombres o la historia del rival. En ese sentido, el capitán aseguró: "Sabíamos que iba a ser un partido muy duro, o por algo este equipo no perdió contra España ni Uruguay. Hicimos lo más difícil que era encontrar el primer gol. Pero perdimos la pelota, nos metimos atrás y no pudimos presionar bien".

El astro argentino recordó la paridad que se vive en estas instancias del torneo y advirtió sobre la tendencia a menospreciar a ciertos rivales: "Sabíamos que no iba a ser fácil. Es todo muy complicado, los partidos van a ser complicados"