Javier Milei modificó su agenda en Davos: participará de la firma del Consejo de Paz que impulsa Donald Trump

El Presidente finalmente coincidirá con el mandatario estadounidense en el marco de del Foro Económico Mundial, donde ambos jefe de Estado brindarán discursos ante empresarios.

javier Milei coincidirá en un evento con Donald Trump. 

El presidente Javier Milei realizó una modificación de su agenda en Davos, Suiza, donde viajó para participar del Foro Económico Mundial: participará de la firma del Consejo de Paz que impulsa Donald Trump, junto a otros mandatarios, para reducir la influencia diplomática de la Organización de la Naciones Unidas (ONU).

Milei llegó a Davos para exponer en el Foro Económico Mundial

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó en su canal oficial de Whatsapp el cambio de actividades del jefe de Estado en Suiza, donde el miércoles (11:45 hora argentina) brindará su discurso en el Foro Económico Mundial. Por su parte, la ceremonia de Firma del Consejo de Paz se llevará a cabo a las 6:30, hora argentina.

De todas maneras, pese a los cambios, desde Casa Rosada no tienen previsto un encuentro bilateral y formal con Trump durante la celebración de la cumbre, consigna la información de Ámbito. Ambos mandatarios aparecen en la la programación del Foro, con diversas exposiciones y actividades separadas, pero en el mismo auditorio, lo que alimentan la expectativa de una eventual foto institucional.

Javier Milei Donald Trump

Agenda actualizada de Javier Milei en Davos

Martes 20 de enero

  • 20:30 a 16:30 - Encuentro del señor Presidente con Maurice Ostro

Miércoles 21 de enero

  • 10:05 a 06:05 - Breve saludo del Presidente Milei al Presidente de la Confederación Suiza, Guy Parmelin
  • 10:15 a 06:15 - Participación del señor Presidente de la Nación en el “Country Strategy Dialogue on Argentina”
  • 11:30 a 07:30 - Encuentro del Presidente Milei con CEO’s de Bancos Globales
  • 15:30 a 11:30 - Saludo del Presidente Milei al señor Presidente Ejecutivo del Foro Económico Mundial, D. Børge Brende
  • 15:45 a 11:45 - Intervención del Presidente de la Nación en el Foro Económico Mundial

Jueves 22 de enero

  • 10:30 a 06:30 - Ceremonia de Firma del Consejo de Paz
  • 12 a 8 (a confirmar) - Entrevista con la agencia de noticias Bloomberg
  • Actividad y horario a confirmar - Entrevista con la Editora en Jefe de The Economist, Zanny Minton Beddoes
  • Actividad y horario a confirmar - Encuentro del señor Presidente de la Nación con el CEO de Axiom Space, Jonathan Cirtain
  • 17 a 13 - Partida del Presidente de la Nación y su comitiva hacia la República Argentina

Viernes 23 de enero

  • 06 hs - Arribo a la ciudad de Buenos Aires

Noticia en desarrollo.-

