Javier Milei modificó su agenda en Davos: participará de la firma del Consejo de Paz que impulsa Donald Trump El Presidente finalmente coincidirá con el mandatario estadounidense en el marco de del Foro Económico Mundial, donde ambos jefe de Estado brindarán discursos ante empresarios.







javier Milei coincidirá en un evento con Donald Trump.

El presidente Javier Milei realizó una modificación de su agenda en Davos, Suiza, donde viajó para participar del Foro Económico Mundial: participará de la firma del Consejo de Paz que impulsa Donald Trump, junto a otros mandatarios, para reducir la influencia diplomática de la Organización de la Naciones Unidas (ONU).

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó en su canal oficial de Whatsapp el cambio de actividades del jefe de Estado en Suiza, donde el miércoles (11:45 hora argentina) brindará su discurso en el Foro Económico Mundial. Por su parte, la ceremonia de Firma del Consejo de Paz se llevará a cabo a las 6:30, hora argentina.

De todas maneras, pese a los cambios, desde Casa Rosada no tienen previsto un encuentro bilateral y formal con Trump durante la celebración de la cumbre, consigna la información de Ámbito. Ambos mandatarios aparecen en la la programación del Foro, con diversas exposiciones y actividades separadas, pero en el mismo auditorio, lo que alimentan la expectativa de una eventual foto institucional.