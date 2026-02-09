No se ocultan más: el beso de Lewis Hamilton con Kim Kardashian que confirma el romance

Hace semanas había surgido un rumor por un encuentro privado en Europa.
Luego de que surgieran los rumores de un posible romance entre el piloto de Fórmula 1, Lewis Hamilton, y la influencer, Kim Kardashian, ambas figuras se mostraron por primera vez en público en la final del Super Bowl. Entre sonrisas, tomados de la mano y con un beso, dieron por confirmada la relación.
La socialité y el multicampeón estuvieron sentados en una suite VIP del Levi's Stadium de Santa Clara para vivir el encuentro entre New England Patriots y Seattle Seahawks, donde fueron captados por cámaras mientras mantenían una “amistosa conversación”, lo que avivó aún más la atención mediática sobre su relación.
Minutos antes del inicio del encuentro, las cámaras de la transmisión encontraron a la pareja charlando relajados y rápidamente se volvieron virales, ya que después fueron vistos dándose un beso, lo que confirmó que están más enamorados que nunca y no quieren ocultar el amor, siendo esta la primera aparición en público.
La empresaria lució un abrigo de pelo negro con un choker ancho y unas grandes gafas de sol con cristal oscuro que ocultaban parcialmente su rostro. Mientras que el piloto de Ferrari también optó por una vestimenta negra con un jersey con cremallera en la zona del cuello y sus características trenzas en el pelo recogidas en un moño.
La relación entre ellos comenzó a darse cuando el 31 de enero, Kardashian viajó en un jet privado y fue recibida por un séquito de guardaespaldas y empleados que cargaron su equipaje hasta la propiedad. Por su parte, Hamilton habría arribado una hora después que la modelo tras un viaje en helicóptero desde Battersea, Londres.
Ambos mantienen una relación desde hace años cuando, en 2014, se cruzaron por primera vez en los premios GQ Men of the Year (Hombre del año). Por ese entonces, el deportista estaba en pareja con Nicole Scherzinger y Kim con Kanye West, con quien Hamilton mantenía una fuerte amistad.
Quiénes son los famosos que estuvieron en el Super Bowl 2026
Además de la reciente parejita de Lewis Hamilton y Kim Kardashian varios famosos del mundo de la música y del espectáculo no se quisieron perder la final del Super Bowl que incluyó el show de medio tiempo con Bad Bunny como referente.
Entre ellos se destacaron los artistas Bon Jovi, J Balvin, Luis Fonsi con su esposa, la modelo Águeda López, Eiza González, Kendall Jenner, como así también Sofía Vergara y Karol G, quienes posaron así para la cámara. También, en La Casita de Bad Bunny estuvieron Cardi B, Young Miko, Jessica Alba, Pedro Pascal, entre otros.