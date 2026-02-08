8 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Esto es lo que sale la ropa de Alpine que llevará puesta Franco Colapinto en 2026

La nueva indumentaria oficial ya se vende en las tiendas del equipo. El inicio del calendario genera expectativa entre los seguidores del automovilismo.

Por
Remeras

Remeras, chombas, buzos y camperas forman parte del catálogo que acompañará a Colapinto.

  • Alpine presentó su nueva línea de indumentaria oficial para la temporada 2026 de la Fórmula 1.

  • Franco Colapinto utilizará la ropa fabricada por la marca británica Castore.

  • Los precios varían según la prenda y alcanzan valores elevados en euros y pesos argentinos.

  • El debut del piloto argentino ya tiene fechas confirmadas dentro del calendario oficial.

La escudería Alpine dio a conocer el merchandising oficial que utilizará durante la temporada 2026 de la Fórmula 1, incluyendo las prendas que vestirá Franco Colapinto como parte del equipo. La presentación despertó interés entre los fanáticos, especialmente por los valores de cada artículo.

Franco Colapinto y el rookie de Racing Bulls, Lindblad, son los que menos ganan en esta temporada
Te puede interesar:

Se conocieron los millonarios salarios de los pilotos de la Fórmula 1 en 2026: qué puesto ocupa Colapinto

La nueva indumentaria fue desarrollada por Castore, la firma británica que viste a la escudería, y ya se encuentra disponible tanto en la tienda oficial de Alpine como en el sitio web de la marca. En ese lugar se exhiben las prendas principales junto con sus precios en distintas monedas.

Ropa Alpine

Remeras, chombas, buzos y camperas forman parte del catálogo que acompañará a Colapinto y a Pierre Gasly durante el calendario 2026, en un contexto marcado por la expectativa ante el inicio de una nueva temporada.

La línea de ropa oficial de Alpine para este año incluye varias opciones pensadas para el uso diario y para el entorno del paddock. Entre las prendas disponibles se encuentran la remera, la chomba, el buzo, la campera de medio cierre, la rompeviento, la campera de abrigo y el chaleco, además de accesorios.

Según los valores publicados, la remera tiene un precio de 96 euros, lo que equivale a unos 163.000 pesos argentinos. La chomba se ubica un escalón por encima, con un valor de 114 euros, cerca de los 194.000 pesos. En tanto, el buzo alcanza los 132 euros, aproximadamente 225.000 pesos.

Dentro del segmento de camperas, la de medio cierre mantiene el mismo costo que el buzo, al igual que el chaleco. La campera de abrigo asciende a 138 euros, mientras que la rompeviento se posiciona como la prenda más cara de la colección, con un precio de 180 euros, equivalente a unos 307.000 pesos argentinos.

Ropa Alpine

Cuándo debutará Franco Colapinto en la Fórmula 1 en 2026

Franco Colapinto Barcelona

Mientras tanto, Colapinto y Gasly continúan con la preparación deportiva de cara al inicio del campeonato. Luego de finalizar los ensayos en Barcelona, el equipo afrontará los tests oficiales de pretemporada en Bahréin, programados del 11 al 13 de febrero, donde el piloto argentino volverá a girar con el A526.

La actividad oficial comenzará el viernes 6 de marzo con las primeras prácticas libres en el Gran Premio de Australia. El sábado se disputarán la última sesión y la clasificación, mientras que el domingo 8 se correrá la carrera que marcará el estreno competitivo de la temporada.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

A pesar de lograr contacto visual, el alemán viviría ajeno a sus siete títulos mundiales.

"No sabe que es campeón": la impactante revelación sobre la salud de Michael Schumacher

El argentino cerró la pretemporada en Barcelona.

Colapinto cerró la pretemporada en Barcelona con resultados alentadores: qué dijo el piloto sobre el nuevo A526

Huracán, de mala racha en el Apertura, buscará sumar sus primero puntos en el clásico ante San Lorenzo

San Lorenzo intentará darle el golpe de gracia a un Huracán que todavía no ganó en lo que va del torneo

El Pity celebró con todo la goelada.

El polémico festejo del Pity Martínez que provocó bronca e indignación en River

Seattle Seahawks y New England Patriots vuelven a cruzarse en el Super Bowl luego de la polémica final de 2015.

A qué hora es el Super Bowl LX en Argentina y cómo verlo en vivo por TV o por streaming

La contundente decisión de Gallardo tras la derrota por goleada de River ante Tigre

La contundente decisión de Gallardo tras la derrota por goleada de River ante Tigre

Rating Cero

El trabajo de Bale fue clave para transmitir la carga emocional de un ser marcado por el aislamiento y la incomprensión.

La impresionante transformación de Christian Bale para un papel: "Gritaba como un loco"

Esto lo tendrá que tener en cuenta Cretton a la hora de adaptar un anime tan querido como es Naruto. Este live action puede ser un éxito, pero si es un desastre, será claramente recordado como tal.

Por qué Marvel podría ayudar a hacer el mejor live action de Naruto y destacarse en la nueva tendencia

Esta película sobre un desastre natural que maravilla a todos fue furor en cines y ahora está en Netflix
play

Esta película sobre un desastre natural que maravilla a todos fue furor en cines y ahora está en Netflix: cual es

Ahora llegó a la gran N roja, una película estadounidense de 2024, se trata de Tornados, un film de acción, de desastres naturales, con una mezcla de drama y aventuras. 
play

Tornados es la película con mucha acción que llegó a Netflix y te dejará al borde del sillón todo el tiempo: cuál es la trama

Ahora, llegó a la gran N roja, un viejo estreno de 2002, se trata de No me olvides, un film de romance y comedia, con un elenco excepcional.
play

Cuál es la trama de No me olvides, la película romántica de los 2000 que llegó a Netflix y es tendencia

El cruce generó un silencio incómodo en la mesa de Legrand.
play

Edith Hermida cruzó en vivo a Patricia Bullrich por la reforma laboral: "La clase media uruguaya viene a trabajar a la Argentina"

últimas noticias

El Pity celebró con todo la goelada.

El polémico festejo del Pity Martínez que provocó bronca e indignación en River

Hace 10 minutos
Seattle Seahawks y New England Patriots vuelven a cruzarse en el Super Bowl luego de la polémica final de 2015.

A qué hora es el Super Bowl LX en Argentina y cómo verlo en vivo por TV o por streaming

Hace 16 minutos
El optimismo, encontrar en el medio del desierto el vaso medio lleno, producirá verdaderos logros internos.

La técnica de la "cancha de básquet": el método para dejar de ser testigo y convertirte en protagonista de tu vida

Hace 16 minutos
La contundente decisión de Gallardo tras la derrota por goleada de River ante Tigre

La contundente decisión de Gallardo tras la derrota por goleada de River ante Tigre

Hace 28 minutos
Trump junto a Xi Jinping, durante su primer mandato.

El Caribe en disputa entre el Dragón chino y el Leviatán norteamericano

Hace 29 minutos