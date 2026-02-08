Esto es lo que sale la ropa de Alpine que llevará puesta Franco Colapinto en 2026

La nueva indumentaria oficial ya se vende en las tiendas del equipo. El inicio del calendario genera expectativa entre los seguidores del automovilismo.

La escudería Alpine dio a conocer el merchandising oficial que utilizará durante la temporada 2026 de la Fórmula 1, incluyendo las prendas que vestirá Franco Colapinto como parte del equipo. La presentación despertó interés entre los fanáticos, especialmente por los valores de cada artículo.

La nueva indumentaria fue desarrollada por Castore, l a firma británica que viste a la escudería, y ya se encuentra disponible tanto en la tienda oficial de Alpine como en el sitio web de la marca. En ese lugar se exhiben las prendas principales junto con sus precios en distintas monedas.

Remeras, chombas, buzos y camperas forman parte del catálogo que acompañará a Colapinto y a Pierre Gasly durante el calendario 2026, en un contexto marcado por la expectativa ante el inicio de una nueva temporada.

La línea de ropa oficial de Alpine para este año incluye varias opciones pensadas para el uso diario y para el entorno del paddock. Entre las prendas disponibles se encuentran la remera, la chomba, el buzo, la campera de medio cierre, la rompeviento, la campera de abrigo y el chaleco, además de accesorios.

Según los valores publicados, la remera tiene un precio de 96 euros, lo que equivale a unos 163.000 pesos argentinos. La chomba se ubica un escalón por encima, con un valor de 114 euros , cerca de los 194.000 pesos. En tanto, el buzo alcanza los 132 euros, aproximadamente 225.000 pesos.

Dentro del segmento de camperas, la de medio cierre mantiene el mismo costo que el buzo, al igual que el chaleco. La campera de abrigo asciende a 138 euros, mientras que la rompeviento se posiciona como la prenda más cara de la colección, con un precio de 180 euros, equivalente a unos 307.000 pesos argentinos.

Mientras tanto, Colapinto y Gasly continúan con la preparación deportiva de cara al inicio del campeonato. Luego de finalizar los ensayos en Barcelona, el equipo afrontará los tests oficiales de pretemporada en Bahréin, programados del 11 al 13 de febrero, donde el piloto argentino volverá a girar con el A526.

La actividad oficial comenzará el viernes 6 de marzo con las primeras prácticas libres en el Gran Premio de Australia. El sábado se disputarán la última sesión y la clasificación, mientras que el domingo 8 se correrá la carrera que marcará el estreno competitivo de la temporada.