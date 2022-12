"No podés": la sanción a Coti en la gala de repechaje en la voz de Gran Hermano

Coti Romero fue sancionada por Gran Hermano por romper nuevamente una de las reglas del reality y no pudo participar de la votación en la noche de repechaje emitida por Telefe .

“Debido a esta desobediencia te comunico que esta noche no tenés permitido votar” le comunicó la voz de Gran Hermano, quitándole la posibilidad de darle su voto a un ex participante.

Coti fue sancionada, le anularon el voto e hizo un descargo

Mientras se le comunicaba su castigo, Coti volvió a apuntar contra Julieta: “hace unos días se me está tratando de mala persona y de mala mina por mi juego y me parece que eso está fuera de lugar. Julieta me dijo mala amiga”.

La participante está nuevamente en medio de una polémica, ya que la noche anterior se cruzó con Julieta y Romina que la acusaron de traidora.