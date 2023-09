No pasa de moda: Mery del Cerro volvió a lucir una microbikini rosa BarbieCore furor de la temporada

Mery del Cerro mantiene en tendencia una microbikini Barbiecore que sigue acaparando el look de las famosas en todo el mundo. El rosa sostiene su presencia en los outfits de numerosas influencers y modelos y se posiciona como la combinación estrella para la próxima temporada. La actriz se encuentra instalada en Uruguay, desde donde continúa sorprendiendo a sus seguidores mientras recorre las playas de ese país.

La modelo publicó un reel en su perfil de Instagram en donde lució una microbikini del color del momento . Eligió para esta publicación un traje de baño de dos piezas rosa . Se trata de un modelo inspirado en la película de Barbie, que se mantiene entre las tendencias de la actualidad. A la actriz se la pudo ver posando sobre la arena blanca de una playa de Uruguay con un diseño que contó con un corpiño con molde triangular y una bombacha colaless tipo taparrabos . A su look le agregó un kimono translúcido en tonos amarillos y rosados , con algunas aberturas cut out en el frente. Completó su outfit con unos lentes de sol superopacos con marco lila que combinó con el resto de su apuesta.

El reel fue visto por miles de usuarios de esta red social y reunió una gran cantidad de reacciones y comentarios por parte de sus seguidores, quienes elogiaron su look y la playa en la que se filmó. La modelo desde hace unos meses que se fue del país y continúa mostrando sus outfits en distintas playas de Uruguay.

Ayelen Paleo se sumó a la moda Barbie y mostró una microbikini rosa furor de la temporada de verano

Ayelén Paleo se sumó a la moda barbie y vistió una microbikini a tono con la tendencia del momento. La ex participante de Bailando por un Sueño compartió un posteo en su cuenta de Instagram en donde se mostró disfrutando de sus vacaciones en Miami con un traje de baño rosa. Este color es el más usado por las famosas en esta temporada debido al estreno de la película de Barbie, lo cual generó la moda Barbiecore que llevó a que numerosas famosas, modelos e influencers vistieran prendas de este color.

Alejada del mundo mediático, la bailarina reapareció en escena gracias a esta imagen que subió a su cuenta de Instagram, donde tiene 512 mil seguidores. En esta foto se la pudo ver vistiendo un traje de baño rosa, uno de los colores del momento, que consistió de un conjunto con un corpiño rectangular y una bombacha de tiro alto con tiras regulables en los costados de la cadera. A su look además le sumó unos anteojos de sol también rectangulares, mientras que eligió no usar maquillaje y tener el pelo suelto para atras.

La influencer suele compartir imágenes y videos sobre sus rutinas de ejercicio, alimentación y algunos looks con los que asiste a eventos o que elige para relajarse en alguna playa o pileta. En esta ocasión, compartió este momento desde un lujoso hotel de Miami, Florida, donde se encuentra de vacaciones. El posteo reunió miles de "me gusta" y comentarios que elogiaron su look y el lugar que eligió para descansar.