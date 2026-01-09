IR A
IR A

Mas filtraciones: cuál sería la trama de Avengers Doomsday, el gran estreno de Marvel en 2026

Se dieron a conocer varios detalles que indican cómo sería el nacimiento del Doctor Doom, el nuevo villano interpretado por Robert Downey Jr.

Finalmente

Finalmente, la película concluiría con la victoria total del villano. Tras asesinar a figuras icónicas como Thor y el Profesor X, y absorber poderes primordiales, el multiverso tal como lo conocemos dejaría de existir. 

  • La expectativa por el regreso de Robert Downey Jr. al Universo Cinematográfico de Marvel está más cerca y ahora viene con ¿novedades? Se difundió una supuesta filtración sobre la trama de Avengers: Doomsday.
  • La información filtrada hasta el momento sugiere que el gran responsable del colapso multiversal no sería Kang, sino el propio Steve Rogers. Al decidir quedarse en el pasado al final de Endgame, el Capitán América habría provocado involuntariamente una reacción en cadena de incursiones.
  • La principal víctima de este desajuste temporal sería la versión de Victor Von Doom interpretada por Downey Jr. En su universo original, situado en el siglo XXXI, él no era un paria, sino un monarca amado en Latveria, casado con Sue Storm y padre de dos hijos, Franklin y Valeria.
  • Doom entraría en el UCM utilizando una táctica de manipulación psicológica: aprovechando que posee el mismo rostro que Tony Stark, se ganaría la confianza de los héroes mientras resucita a Wanda Maximoff para usarla como una pieza clave en su tablero.

La expectativa por el regreso de Robert Downey Jr. al Universo Cinematográfico de Marvel está más cerca y ahora viene con ¿novedades? Se difundió una supuesta filtración sobre la trama de Avengers: Doomsday, originada en una entrada del blog SpiderMan6165 que habla de que la película marcaría un giro extremadamente oscuro para la franquicia.

Los famosos mutantes de Marvel tendrán su regreso en la esperada película del 2026.
Te puede interesar:

Los X-Men vuelven a Marvel: cómo se confirmó el regreso para Avengers Doomsday

La información filtrada hasta el momento sugiere que el gran responsable del colapso multiversal no sería Kang, sino el propio Steve Rogers. Al decidir quedarse en el pasado al final de Endgame, el Capitán América habría provocado involuntariamente una reacción en cadena de incursiones que comenzaron a destruir realidades enteras.

La principal víctima de este desajuste temporal sería la versión de Victor Von Doom interpretada por Downey Jr. En su universo original, situado en el siglo XXXI, él no era un paria, sino un monarca amado en Latveria, casado con Sue Storm y padre de dos hijos, Franklin y Valeria. Sin embargo, las acciones de Rogers borraron su mundo por completo. La filtración describe a este antagonista no como un villano caricaturesco, sino como un “dios de luto", un hombre con el poder de un titán que ha perdido todo lo que amaba y busca restaurar su realidad a cualquier precio.

Cuáles son las últimas filtraciones de Marvel sobre Avengers Doomsday

El filme iniciaría con una secuencia devastadora desde la perspectiva del Spider-Man de Tobey Maguire, quien presencia cómo su universo se desintegra. Al ser arrastrado por un portal hacia el vacío, el tono de la película quedaría establecido como una tragedia de escala cósmica. A partir de allí, Doom entraría en el UCM utilizando una táctica de manipulación psicológica: aprovechando que posee el mismo rostro que Tony Stark, se ganaría la confianza de los héroes mientras resucita a Wanda Maximoff para usarla como una pieza clave en su tablero.

AVANGERS

Doom orquestaría ataques falsos contra la Mansión X (la que vimos en la Tierra presentada en el Foxverse) para hacer creer a los mutantes que los Avengers son los agresores. Esta estrategia desencadenaría un enfrentamiento brutal entre los X-Men y los héroes del UCM, permitiéndole a Doom robarse a Cerebro y ganar aliados poderosos como Magneto bajo la promesa de crear una nación mutante en un nuevo mundo.

Uno de los momentos más impactantes descritos por el blog SpiderMan6165 involucra la destrucción total de la TVA. Mientras Loki se encuentra distraído, Doom invadiría la organización y masacraría a todo el personal, eliminando cualquier control sobre el tiempo. Posteriormente, se enfrentaría a un equipo de "Avengers Multiversales" que incluiría a Deadpool, Wolverine, Gambito y las dos versiones previas de Spider-Man. Según el reporte, ninguno de ellos lograría detenerlo; la superioridad de Doom sería absoluta, dejando un rastro de caos que obligaría incluso al Doctor Strange a traicionar a sus amigos por pura necesidad de supervivencia.

La revelación más controvertida de la filtración asegura que este Victor Von Doom fue quien originalmente diseñó la Sagrada Línea Temporal. Se sugiere que el Tony Stark que todos conocimos fue en realidad un pequeño Victor adoptado por los Stark bajo las órdenes del propio Doom del futuro para asegurar que la historia fluyera de cierta manera. Esto implicaría que Iron Man solo existió por la voluntad del villano.

Finalmente, la película concluiría con la victoria total del villano. Tras asesinar a figuras icónicas como Thor y el Profesor X, y absorber poderes primordiales, el multiverso tal como lo conocemos dejaría de existir. La pantalla se iría a negro para luego mostrar el nacimiento de Battleworld: una realidad deformada y de corte medieval donde la historia ha sido reescrita y todos los sobrevivientes despiertan bajo el mandato de Doom, quien ahora se sienta en el trono como el único dios de la existencia. Recordemos que Battleworld fue presentado en los comics de Secret Wars, que es el título de la siguiente película de los Avengers.

Tony-Stark-Steve-Rogers-1500x813.webp
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Las películas de Marvel les parecerán a algunos algo fácil, pero hay actores que se toman tan a pecho sus personajes que terminan en terapia. Es lo que le ocurrió a Michael B. Jordan, quien dio vida al villano Eric Killmonger Stevens en la franquicia presidida por Kevin Feige. 
play

Apareció en dos películas de Marvel pero luego de la primera tuvo que ir a terapia: quien es el famoso actor

Stan estaría muy cera de pasar al universo DC.

De Marvel a DC: la nueva estrella que se incorporaría al mundo de Batman

Marvel confirmó el regreso de los X-Men a la saga.
play

¡Bomba! Marvel reveló un nuevo teaser de Avengers Doomsday: se confirma el regreso de los X-Men

Si los rumores se confirman, el equipo podría integrarse definitivamente en la línea temporal principal, compartiendo escenario con Vengadores y mutantes en un universo “reiniciado”.

Marvel apuesta a Los 4 fantásticos 2 y ya tiene una pieza fundamental: de quien se trata

La historia sigue a Simon Williams, interpretado por el ganador del Emmy a Mejor Actor, Yahya Abdul-Mateen II, un actor que lucha por abrirse camino en Hollywood y consigue audicionar para encarnar a un superhéroe dentro de una película del propio universo Marvel. 
play

CONFIRMADO: quién es el NUEVO SUPERHÉROE que se suma al universo MARVEL

Los seis integrantes originales de la iniciativa Vengadores de Nick Fury.
play

Nuevo trailer de Avengers Doomsday: regresa otro famoso actor de los seis vengadores originales

últimas noticias

play
Paso fronterizo de Ituzaingó. 

Atraparon a un miembro de la banda narco venezolana El Tren de Aragua en Corrientes

Hace 57 minutos
Donald Trump comunicó la noticia en Truth Social.

Estados Unidos incautó un petrolero venezolano que partió sin aprobación

Hace 1 hora
play
Netflix recuperó un clásico con Reese Witherspoon que rápidamente llegó a lo más visto.

Netflix recuperó un clásico con Reese Witherspoon que rápidamente llegó a lo más visto: qué película es

Hace 1 hora
Pablo Duggan. 

Pablo Duggan renueva las mañanas de Radio 10 con el estreno de "Todo es posible"

Hace 1 hora
El pampeano de 44 años deberá ser operado del corazón.

Preocupación por la salud del argentino Luis Zubeldía: será operado del corazón

Hace 1 hora