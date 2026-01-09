Mas filtraciones: cuál sería la trama de Avengers Doomsday, el gran estreno de Marvel en 2026

Finalmente, la película concluiría con la victoria total del villano. Tras asesinar a figuras icónicas como Thor y el Profesor X, y absorber poderes primordiales, el multiverso tal como lo conocemos dejaría de existir.

La expectativa por el regreso de Robert Downey Jr. al Universo Cinematográfico de Marvel está más cerca y ahora viene con ¿novedades? Se difundió una supuesta filtración sobre la trama de Avengers: Doomsday , originada en una entrada del blog SpiderMan6165 que habla de que la película marcaría un giro extremadamente oscuro para la franquicia .

La información filtrada hasta el momento sugiere que el gran responsable del colapso multiversal no sería Kang , sino el propio Steve Rogers . Al decidir quedarse en el pasado al final de Endgame, el Capitán América habría provocado involuntariamente una reacción en cadena de incursiones que comenzaron a destruir realidades enteras.

La principal víctima de este desajuste temporal sería la versión de Victor Von Doom interpretada por Downey Jr . En su universo original, situado en el siglo XXXI , él no era un paria, sino un monarca amado en Latveria , casado con Sue Storm y padre de dos hijos, Franklin y Valeria. Sin embargo, las acciones de Rogers borraron su mundo por completo. La filtración describe a este antagonista no como un villano caricaturesco, sino como un “dios de luto", un hombre con el poder de un titán que ha perdido todo lo que amaba y busca restaurar su realidad a cualquier precio.

El filme iniciaría con una secuencia devastadora desde la perspectiva del Spider-Man de Tobey Maguire , quien presencia cómo su universo se desintegra. Al ser arrastrado por un portal hacia el vacío, el tono de la película quedaría establecido como una tragedia de escala cósmica. A partir de allí, Doom entraría en el UCM utilizando una táctica de manipulación psicológica : aprovechando que posee el mismo rostro que Tony Stark , se ganaría la confianza de los héroes mientras resucita a Wanda Maximoff para usarla como una pieza clave en su tablero.

Doom orquestaría ataques falsos contra la Mansión X (la que vimos en la Tierra presentada en el Foxverse) para hacer creer a los mutantes que los Avengers son los agresores. Esta estrategia desencadenaría un enfrentamiento brutal entre los X-Men y los héroes del UCM , permitiéndole a Doom robarse a Cerebro y ganar aliados poderosos como Magneto bajo la promesa de crear una nación mutante en un nuevo mundo.

Uno de los momentos más impactantes descritos por el blog SpiderMan6165 involucra la destrucción total de la TVA. Mientras Loki se encuentra distraído, Doom invadiría la organización y masacraría a todo el personal, eliminando cualquier control sobre el tiempo. Posteriormente, se enfrentaría a un equipo de "Avengers Multiversales" que incluiría a Deadpool, Wolverine, Gambito y las dos versiones previas de Spider-Man. Según el reporte, ninguno de ellos lograría detenerlo; la superioridad de Doom sería absoluta, dejando un rastro de caos que obligaría incluso al Doctor Strange a traicionar a sus amigos por pura necesidad de supervivencia.

La revelación más controvertida de la filtración asegura que este Victor Von Doom fue quien originalmente diseñó la Sagrada Línea Temporal. Se sugiere que el Tony Stark que todos conocimos fue en realidad un pequeño Victor adoptado por los Stark bajo las órdenes del propio Doom del futuro para asegurar que la historia fluyera de cierta manera. Esto implicaría que Iron Man solo existió por la voluntad del villano.

Finalmente, la película concluiría con la victoria total del villano. Tras asesinar a figuras icónicas como Thor y el Profesor X, y absorber poderes primordiales, el multiverso tal como lo conocemos dejaría de existir. La pantalla se iría a negro para luego mostrar el nacimiento de Battleworld: una realidad deformada y de corte medieval donde la historia ha sido reescrita y todos los sobrevivientes despiertan bajo el mandato de Doom, quien ahora se sienta en el trono como el único dios de la existencia. Recordemos que Battleworld fue presentado en los comics de Secret Wars, que es el título de la siguiente película de los Avengers.