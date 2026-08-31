31 de agosto de 2026 Inicio
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El Gobierno oficializó el pago de un bono para los trabajadores estatales: cuánto es y a quién les corresponde

El Ejecutivo también estableció cuatro subas salariales entre septiembre y diciembre para los empleados de la Administración Pública.

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El Gobierno oficializó el pago de un bono para los trabajadores estatales: cuánto es y a quién les corresponde

El Gobierno oficializó el pago de un bono para los trabajadores estatales: cuánto es y a quién les corresponde

El Gobierno oficializó el pago de un bono extraordinario de $80.000 para trabajadores de la Administración Pública Nacional, junto con un nuevo esquema de aumentos salariales que se aplicará durante los próximos meses.

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La medida fue establecida a través del Decreto 832/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial, mediante el cual se homologó el acuerdo alcanzado en la comisión negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional.

El incremento de los salarios será acumulativo y comenzará a aplicarse en septiembre. El cronograma contempla una suba del 1,9% desde ese mes, seguida por aumentos del 1,8% en octubre, 1,6% en noviembre y 1,5% en diciembre. En todos los casos, los porcentajes se calculan sobre los haberes correspondientes al mes previo.

Quiénes recibirán el bono de $80.000

El pago extraordinario se realizará durante diciembre y tendrá un monto de $80.000 por persona. Será de carácter remunerativo y no bonificable y se otorgará por única vez.

La suma alcanzará tanto al personal permanente como al personal no permanente que esté comprendido dentro del Convenio Colectivo de Trabajo General de la Administración Pública Nacional.

De esta manera, el bono se suma al esquema de actualización salarial previsto para los últimos cuatro meses del año y alcanzará a los trabajadores estatales incluidos en el ámbito de aplicación del acuerdo homologado por el Gobierno.

Además, el decreto extendió hasta el 31 de diciembre de 2026 la vigencia del Premio Estímulo a la Asistencia, un adicional relacionado con el presentismo de los empleados públicos.

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