Visita de León XIV: la Iglesia toma distancia del Gobierno por la organización de las misas

A tres meses de la llegada del papa León XIV a la Argentina, la Iglesia toma distancia del Gobierno en lo que respecta a la organización de las misas, las cuales se esperan que sean multitudinarias en medio de un contexto de crisis social y fuerte endeudamiento de las familias. Desde el Ejecutivo tenían intenciones que el el Sumo Pontífice encabece los encuentros en estadios, pero la Conferencia Episcopal descartó esa posibilidad.
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