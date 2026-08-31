Visita de León XIV: la Iglesia toma distancia del Gobierno por la organización de las misas Desde el Ejecutivo buscaban que el Papa encabece los encuentros en estadios, pero la Conferencia Episcopal descartó esa posibilidad. "Se trata asegurar la mayor cantidad de gente posible que concurra a los encuentros y, un estadio, naturalmente, restringe mucho", explicó su titular, Marcelo Colombo, que este lunes mantendrá un encuentro con la delegación del Vaticano. Por Agregar C5N en









River y San Lorenzo habían ofrecido sus estadios para recibir al papa León XIV.

A tres meses de la llegada del papa León XIV a la Argentina, la Iglesia toma distancia del Gobierno en lo que respecta a la organización de las misas, las cuales se esperan que sean multitudinarias en medio de un contexto de crisis social y fuerte endeudamiento de las familias. Desde el Ejecutivo tenían intenciones que el el Sumo Pontífice encabece los encuentros en estadios, pero la Conferencia Episcopal descartó esa posibilidad.

"Se trata asegurar la mayor cantidad de gente posible que concurra a los encuentros y, un estadio, naturalmente, restringe mucho", explicó su titular, Marcelo Colombo, que este lunes mantendrá un encuentro con la delegación del Vaticano.