El patrimonio de Luis Caputo creció 117% en dólares desde 2023 y casi 70% está en el exterior La declaración jurada del ministro de Economía correspondiente a 2025 muestra que su patrimonio alcanzó los u$s13,41 millones. El 68% de sus bienes está radicado fuera del país. Por Agregar C5N en









El patrimonio de Luis Caputo creció 117% en dólares desde 2023 y casi 70% está en el exterior

El patrimonio declarado por el ministro de Economía, Luis Caputo, alcanzó los u$s13,41 millones en 2025, según su última declaración jurada. El monto representa un crecimiento del 16,8% respecto de 2024 y del 117% en comparación con 2023, cuando había declarado bienes por u$s6,18 millones.

La evolución patrimonial se produjo durante los primeros dos años de gestión del Gobierno de Javier Milei, período atravesado por un fuerte programa de ajuste, caída del consumo y pérdida del poder adquisitivo de amplios sectores de la población.

En 2024, Caputo había declarado un patrimonio de u$s11,48 millones, por lo que en apenas un año sumó casi u$s2 millones a sus bienes declarados. En relación con 2023, el incremento supera los u$s7 millones.

El 68% del patrimonio de Caputo está en el exterior Otro de los datos que surge de la evolución de las declaraciones juradas es el crecimiento de la proporción del patrimonio de Caputo radicada fuera de la Argentina.

En 2023, el ministro tenía el 57% de su patrimonio en el exterior, equivalente a unos u$s3,53 millones. En 2024, la proporción trepó al 66%, por unos u$s7,56 millones. Para 2025, llegó al 68%, equivalente a aproximadamente u$s9,15 millones. De esta manera, casi siete de cada diez dólares del patrimonio declarado por Caputo están fuera del país.