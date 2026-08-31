31 de agosto de 2026 Inicio
En Vivo

El patrimonio de Luis Caputo creció 117% en dólares desde 2023 y casi 70% está en el exterior

La declaración jurada del ministro de Economía correspondiente a 2025 muestra que su patrimonio alcanzó los u$s13,41 millones. El 68% de sus bienes está radicado fuera del país.

Por

El patrimonio de Luis Caputo creció 117% en dólares desde 2023 y casi 70% está en el exterior

El patrimonio declarado por el ministro de Economía, Luis Caputo, alcanzó los u$s13,41 millones en 2025, según su última declaración jurada. El monto representa un crecimiento del 16,8% respecto de 2024 y del 117% en comparación con 2023, cuando había declarado bienes por u$s6,18 millones.

La renovación del autódromo y la presencia de Colapinto, los principales motores del posible regreso de la F1.
Te puede interesar:

Milei aseguró que Argentina "está preparada para recibir a la Fórmula 1": "Queremos ver a Colapinto"

La evolución patrimonial se produjo durante los primeros dos años de gestión del Gobierno de Javier Milei, período atravesado por un fuerte programa de ajuste, caída del consumo y pérdida del poder adquisitivo de amplios sectores de la población.

En 2024, Caputo había declarado un patrimonio de u$s11,48 millones, por lo que en apenas un año sumó casi u$s2 millones a sus bienes declarados. En relación con 2023, el incremento supera los u$s7 millones.

El 68% del patrimonio de Caputo está en el exterior

Otro de los datos que surge de la evolución de las declaraciones juradas es el crecimiento de la proporción del patrimonio de Caputo radicada fuera de la Argentina.

En 2023, el ministro tenía el 57% de su patrimonio en el exterior, equivalente a unos u$s3,53 millones. En 2024, la proporción trepó al 66%, por unos u$s7,56 millones. Para 2025, llegó al 68%, equivalente a aproximadamente u$s9,15 millones. De esta manera, casi siete de cada diez dólares del patrimonio declarado por Caputo están fuera del país.

El dato adquiere relevancia por el rol del funcionario y por las políticas económicas que impulsa desde el Palacio de Hacienda. El Gobierno viene promoviendo medidas para que los argentinos utilicen los dólares que mantienen fuera del sistema financiero y, en palabras de sus principales funcionarios, busca que esas divisas “salgan del colchón” y vuelvan a circular en la economía.

La tenencia de activos fuera del país no implica por sí misma una irregularidad, siempre que se encuentre declarada y cumpla con las obligaciones correspondientes. La declaración jurada tampoco permite determinar por sí sola el origen de la evolución patrimonial.

Noticias relacionadas

play

Alerta por juguetes tóxicos: el Gobierno prohibió la importación y venta de los Squeezy Dumpling

Marcelo Colombo se refirió a la morosidad de las familias argentinas

Mientras prepara la llegada de León XIV, la Iglesia cruzó al Gobierno por la alta morosidad

Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación.

Sturzenegger reconoció una caída del empleo formal pero la atribuye al avance del monotributo

Javier Milei tendrá una semana cargada de actividades.

Posible regreso de la Fórmula 1, cumbre liberal y reunión con Kast en Chile: la semana agitada de Milei

Javier Milei tuvo una semana de furia en las redes sociales.

Derrumbe en las redes, peleas internas y acusaciones de corrupción: las claves del apagón digital de Javier Milei

Gota Gopinath junto a Javier Milei.

La ex número dos del FMI elogió a Javier Milei pero advirtió sobre la falta de dólares y el atraso cambiario

Rating Cero

Así continua la situación del cantante luego de ser detenido.

Así sigue la situación Callejero Fino luego ser detenido por manejar una camioneta sin patente y tener un arma

Enfocado en su club, intenta no sumarse al conflicto que tiene su pareja con su familia.

La contundente decisión que tomó Rodrigo De Paul en medio de la polémica de Tini Stoessel con sus padres

La pastelera y el productor tuvieron un vínculo que muy pocos conocen.

Revelaron la inesperada conexión entre el padre de Tini Stoessel y Maru Botana

La madre de Tini, en el foco de la tormenta por el drama con su hija.

La foto que subió la mamá de Tini Stoessel y generó una ola de críticas en las redes

La artista habló de madurez, seguridad y claridad personal mientras ensaya para retomar su gira.

Fuerte descargo de Tini Stoessel en medio del escándalo familiar: "Tengo casi 30 años y..."

El conductor de LAM salió al cruce contra el periodista.

Bomba en la TV: Ángel de Brito le cerró la puerta a Andy Kusnetzoff y reveló los motivos

últimas noticias

Lio, destruido tras prder la final con España.

Así vivió Messi el último partido con la Selección argentina

Hace 4 minutos
El mensaje de Anto Roccuzzo para Messi tras anunciar que se retira de la Selección: Te merecías esto y más

El mensaje de Anto Roccuzzo para Messi tras anunciar que se retira de la Selección: "Te merecías esto y más"

Hace 17 minutos
Así continua la situación del cantante luego de ser detenido.

Así sigue la situación Callejero Fino luego ser detenido por manejar una camioneta sin patente y tener un arma

Hace 23 minutos
Enfocado en su club, intenta no sumarse al conflicto que tiene su pareja con su familia.

La contundente decisión que tomó Rodrigo De Paul en medio de la polémica de Tini Stoessel con sus padres

Hace 55 minutos
Messi reveló cuándo escribió la carta en la que dijo adiós a la Selección

Messi reveló cuándo escribió la carta en la que dijo adiós a la Selección

Hace 1 hora