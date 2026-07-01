"No hacés nada": el motivo por que Mariela de Gran Hermano explotó en vivo contra el Turco García

La hermanita volvió a quedar en medio de la polémica tras lanzar una serie de cuestionamientos a su pareja, "seguro no hiciste nada de lo que te pedí", reclamó.

Mariela Prieto estalló contra el Turco García dentro de la casa de Gran Hermano y le lanzó una serie de fuertes reproches. Ahora, la gran incógnita es cómo reaccionará el exfutbolista cuando escuche todo lo que dijo sobre él.

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La participante atraviesa una semana marcada por una serie de emociones y tensiones: desde la polémica visita de El Turco durante la dinámica del Congelados, que la dejó con sentimientos encontrados, hasta la acalorada pelea a los gritos con Nenu López.

Todo indica que el congelados de Juani Car (quien recibió la visita de su madre) le removió viejas heridas vinculadas a la visita de García. Lejos de despertarle nostalgia, el momento habría reavivado un fuerte enojo. Durante la mañana, mientras Mariela se secaba el pelo, la participante comenzó a lanzarle mensajes con un tono desafiante mientras miraba fijamente a la cámara que la enfocaba.

Aunque la transmisión cambió rápidamente de la cocina al sector donde los hermanitos se peinan y se lavan los dientes, llegó a escucharse con claridad una de sus frases dedicada al ex futbolista, "engorda, hace lo que quieras, pero conmigo no más", lanzó visiblemente molesta.

Mariela explotó contra El Turco Garcia "Toda tu vida fue JUGAR A LA PELOTA, lo único que sabés hacer es jugar a la pelota. FUISTE A VER A MI PAPÁ? LE LLEVASTE MASITAS, ROSCA O SANGUCHITOS como le llevamos nosotros? Yo creo que no hiciste NADA de todo lo que yo te dije" pic.twitter.com/2tZDEFcoTZ

Antes de que Pincoya interviniera, Mariela profundizó su descargo y apuntó contra lo que, al parecer, más le molesta de Claudio, "toda tu vida fue jugar a la pelota", gritó dejando en evidencia que el conflicto sigue lejos de resolverse. Luego redobló la apuesta, "lo único que sabes es jugar a la pelota".

Sin bajar el tono, continuó con una serie de reproches, "¿fuiste a ver a mi papá? ¿Le llevaste masitas, le llevaste esas roscas que nosotros le llevamos? ¿Un sanguchito?", cuestionó. Y cerró con una dura acusación, "yo creo que no hiciste nada de lo que te dije".

En ese momento, Pincoya intentó intervenir y le envió un saludo a Claudio, pero Mariela la interrumpió a los gritos, "¡Esperá, que estoy hablando con Claudio, que no hace nada!".

Así fue el "Congelado" del Turco García en Gran Hermano

El ingreso de Claudio “El Turco” García a la casa de Gran Hermano Generación Dorada generó uno de los momentos más comentados del reality. El exjugador sorprendió a Mariela Prieto con una entrada cargada de expectativa, aunque llamó la atención que antes de acercarse a su pareja saludó a otros participantes como Andrea del Boca, Yanina Zilli y Cinzia Francischiello, un detalle que rápidamente fue analizado por los fanáticos.

Frente a todos los jugadores, el Turco buscó llevar tranquilidad y evitó generar una escena de conflicto directa. En medio del silencio de la casa por la dinámica del Congelado, le dijo a Mariela: “Está todo bien, no te hagas problema, divertite y cuidate”. Sus palabras fueron interpretadas como un mensaje de apoyo, aunque el contexto del acercamiento con Emanuel Di Gioia seguía flotando en el ambiente.

El CONGELADOS del TURCO GARCÍA en #GranHermano:



-Frío mensaje a Mariela

-Saludó con la mejor a Andrea, Cinzia, Zilli

-Ignoró a Ema

-Remató diciendo NO ME GUSTÓ UN CARAJO EL BAILE

-Cola lloró más que Mariela pic.twitter.com/bSEbMxxn6D — emi (@eeemiliano) June 24, 2026

Sin embargo, la frase que más repercusión tuvo llegó cuando habló sobre el comportamiento de Mariela dentro del juego. El exfutbolista expresó: “Vi lo del baile, siempre estuviste al límite. Sos una gran mujer, seguí jugando. Te quiero un montón”. La declaración abrió nuevamente el debate sobre los límites entre la estrategia, la convivencia y las relaciones dentro de la casa.

Antes de abandonar la casa, el Turco García dejó el comentario que se convirtió en el momento viral del segmento: “El baile no me gustó un carajo”. La frase generó repercusión inmediata entre los seguidores de Gran Hermano, que analizaron si se trató de una advertencia, una muestra de celos o simplemente una reacción espontánea dentro de un juego donde cada palabra puede cambiar la historia.