Sofía Gonet se burló de los rumores sobre su reconciliación con Homero Pettinato y lanzó una picante frase Las imágenes que publicaron en Bondi reavivó los rumores de una posible reconciliación entre ambos. ¿Qué dijo la influencer al ser consultada? Agregar C5N en









Sofía Gonet negó un acercamiento con su ex Homero, Instagram - La Nación

La influencer Sofía Gonet quedó en el centro de la polémica luego de que se viralizaran unas imágenes en las que, supuestamente, aparece de la mano con Homero Pettinato, al ser consultada por un cronista respondió de manera peculiar.

Todo comenzó durante la mañana de ayer cuando Pepe Ochoa en Bondi Live, aseguró que la pareja retomó el contacto, "no voy a decir que es una reconciliación oficial, pero están en buenos términos. Hoy a la mañana los vieron salir del departamento de él, a los besos y de la mano, a la Reini y a Homero Pettinato", empezó diciendo en su programa.

Como prueba de su información, desde la producción pusieron al aire un video donde se los ve a ambos en la calle, esperando para subir a un auto. Si bien las imágenes no confirman la relación, sí hablan de una proximidad.

Qué dijo Sofía Gonet La influencer no se quedó callada y salió al cruce en el programa Intrusos, “no soy yo la chica del video. Me enteré como todos ustedes cuando empezaron a escribir. Yo estaba volviendo de la costa con mi equipo y me enteré de la misma manera que ustedes”, explicó.

la reini nego haber vuelto con homero y nego ser la chica del video porque ella no saldria asi de desarreglada a la calle JAJAJAJAJAJAJAAJ pic.twitter.com/4HPvglW13K — nom0leste (@nom0leste) July 1, 2026 Y fue tajante a la hora de negar cualquier tipo de rumor de reconciliación, “no volví con nadie. Con Homero no hablo hace mil años. La chica del video no soy yo. Tampoco jamás saldría a la calle así de desarreglada y con ese brushing fatal. No tengo idea. Él estará haciendo su vida igual que yo. Es una etapa cerrada y con él la mejor, pero no, no. No volveríamos. No, jamás”.

Por otro lado, La Reini sorprendió al cronista al revelar que la situación la perjudica, ya que está empezando una nueva etapa en su vida amorosa, “recién ahora, después de un año de separarme o más, me estoy animando a tener una cita, ir acá, ir allá, hablar con alguien”, concluyó. Fue en ese momento, que desde el piso de Intrusos, aseguraron que Gonet ya está en pareja, “hace un par de semanas que está viéndose con otra persona y en poquito tiempo vamos a saber”, confirmó Paula Varela.