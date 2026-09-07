Familiares de víctimas del ARA San Juan denuncian a la Armada: "Quieren borrar de la historia a los 44 tripulantes"

Aseguran que, con la excusa de “realizar remodelaciones”, pretenden retirar las banderas con los reclamos de verdad y justicia del cerco perimetral de la Base Naval de Mar del Plata.

Las familias de los tripulantes del submarino ARA San Juan denunciaron una maniobra de la Armada Argentina orientada a "borrar de la memoria colectiva la peor tragedia en tiempos de paz de nuestra historia naval".

En un comunicado, denunciaron que se intenta "invisibilizar" lo que ocurrió con el submarino y que " quieren borrar de la historia a los 44 tripulantes : sus nombres, sus caras, su sacrificio y la verdad sobre las circunstancias en que perdieron la vida".

De acuerdo a lo denunciado, con la excusa de “realizar remodelaciones”, pretenden retirar las banderas del cerco perimetral de la Base Naval de Mar del Plata. "Esas banderas no son un adorno. Son memoria viva. Son el reclamo permanente de verdad y justicia. Son el único lugar visible donde la sociedad sigue encontrando los rostros y los nombres de quienes nunca debieron morir. No lo vamos a permitir", advirtieron.

"No vamos a aceptar que, bajo pretexto de obras o reordenamientos, se intente borrar el único homenaje permanente que aún resiste en el lugar desde donde zarparon y al que nunca regresaron", agrega el escrito.

Y concluye que "la tragedia del ARA San Juan no fue un accidente inevitable. Fue el resultado de decisiones, omisiones y responsabilidades que aún deben ser plenamente esclarecidas y sancionadas. Intentar desaparecer su memoria es continuar esa misma lógica de ocultamiento".

Los familiares exigieron a las autoridades de la Armada y a las autoridades políticas correspondientes que "detengan de inmediato cualquier intento de retiro de las banderas y que garanticen el respeto absoluto a la memoria de los 44 tripulantes y al dolor de sus familias. Los nombres y los rostros de los 44 no se borran".

Un fallo escandaloso

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Cruz dio a conocer un escandaloso veredicto sobre el hundimiento del submarino ARA San Juan: determinó tres absoluciones y solamente condenó al exjefe de Operaciones Navales, Claudio Villamide, a tres años de prisión en suspenso.

"Es un escándalo porque sostuvieron en los alegatos que las cuatro personas que fueron juzgadas debían ser condenadas por lo que implica la cadena de mano. De hecho, lo pidieron las querellas y la Fiscalía, a penas de cinco años, que era lo máximo para este caso", explicó la periodista Vanesa Petrillo en C5N.

Los jueces Mario Reynaldi, Luis Giménez y Enrique Baronetto resolvieron condenar al ex capitán de navío "a una pena de prisión en suspenso e inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos, al hallarlo penalmente responsable del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso ideal con estrago culposo agravado por el resultado muerte".

Los magistrados consideraron que Villamide es responsable "en su carácter de titular del Comando de la Fuerza de Submarinos incurrió en incumplimientos funcionales penalmente relevantes". Por otro lado, el Tribunal decidió absolver al extitular del Comando de Alistamiento y Adiestramiento (COAA), Luis Enrique López Mazzeo; y a los capitanes Héctor Aníbal Alonso y Hugo Miguel Correa.

El hundimiento del submarino se produjo el 15 de noviembre de 2017 y provocó la muerte de los 44 tripulantes. El proceso judicial, a casi nueve años de la tragedia, buscó determinar las responsabilidades penales de los ex jefes de la Armada.