7 de septiembre de 2026 Inicio
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Murió el historiador y ensayista Norberto Galasso

Nombre clave del pensamiento nacional, publicó más de cincuenta obras y dedicó buena parte de su trayectoria al estudio de la historia argentina y de sus principales figuras políticas y sociales.

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Norberto Galasso tenía 90 años.

Norberto Galasso tenía 90 años.

El historiador, ensayista y contador público Norberto Galasso murió este lunes a los 90 años, una partida que deja un vacío profundo en la cultura popular argentina y en el campo del pensamiento nacional

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La expresidenta Cristina Kirchner compartió sus condolencias. "Despedimos con mucha tristeza a Norberto Galasso. Gran Compañero. Historiador imprescindible de la Argentina", escribió en su cuenta de X.

Noberto Galasso, una vida dedicada al pensamiento nacional

Nacido en Buenos Aires el 28 de julio de 1936, estudió en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires y obtuvo el título de contador en 1961.

A lo largo de su trayectoria, publicó más de cincuenta ensayos, antologías, investigaciones y trabajos sobre historia y política. También trabajó junto a Arturo Jauretche en la Editorial Universitaria de Buenos Aires (Eudeba). Durante la última dictadura militar, varios de sus libros fueron censurados.

Autor de una obra monumental, sus biografías sobre San Martín, Manuel Belgrano, Mariano Moreno, Juan Domingo Perón, Eva Perón, John William Cooke y Felipe Varela se convirtieron en materiales indispensables para entender las contradicciones de la formación nacional.

En 2014, la entonces presidenta Cristina Kirchner lo distinguió como Embajador de la Cultura Popular Argentina, cargo honorífico con asignación que conservó durante las gestiones de Macri y Alberto Fernández. El decreto fue derogado en septiembre de 2025 por el gobierno de Javier Milei. Galasso había renunciado a su jubilación al aceptar esa designación.

Desde su labor como historiador, revisó distintos períodos de la historia reciente con el objetivo de recuperar las figuras de dirigentes sociales y populares relegados de los relatos tradicionales.

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