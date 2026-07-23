Video: la extraña indicación de Lionel Messi a Leandro Paredes durante la arenga de la final del Mundial 2026

La polémica por las teorías conspirativas de la Selección argentina continúa y ahora se dio a conocer un fragmento en donde el capitán del equipo le da una indicación a su compañero.

El video de la arenga de Lionel Messi previo a la final del Mundial 2026 ante España se hizo viral, pero hubo un detalle que pocos vieron de ese día y tuvo que ver con una extraña indicación a Leandro Paredes con una particularidad: no era titular.

“Vamos muchachos, tranquilidad, gente, tranquilidad. Lo principal: estemos tranquilos, muchachos, estemos tranquilos. Tranquilidad. Pensemos en jugar nomás, ¿eh? Tranquilidad, olvidémonos de todo. Olvidémonos de todo. Solo juguemos. Pensemos en jugar nomás, gente, en jugar. Dale ”, indicó Messi a sus compañeros.

Pero solo había sido viral esa única parte y no estaba claro si había pasado algo más. Pero ahora se conoció todo y se puede ver a Emiliano Dibu Martínez tomó la palabra para darle indicaciones a Cristian Cuti Romero: “Son dos contra uno, si vos vas para afuera... Con Lamine te van a presionar. Fíjate el pase ese filtrado adentro, si es para poder girar a algún lado ”.

“Dibu, hay que tener cuidado cuando enganchan, que siempre tratan de abrir el pie, ¿no?”, le preguntó Lisandro Martínez.

[VIDEO COMPLETO] La arenga viral de Leo y la caminata hacia el terreno de juego de la Selección Argentina. Un vídeo que puede ayudar a despejar dudas (?). pic.twitter.com/gWqZKoY1hL

Ahora bien, luego Messi vuelve a tomar la palabra y le da indicaciones a Paredes y Enzo Fernández: “Cuando pasen, deciles a Leandro y Enzo que no se vayan adelante”. Pero si el jugador de Boca no era titular, ¿por qué le daba indicaciones al inicio del partido?

El gesto de Lionel Messi que nadie vio antes de la final del Mundial 2026: "Se tiene que saber"

La final del Mundial 2026 tuvo la presencia de muchos argentinos, muchos españoles e hinchas neutrales. Sin embargo, mucha gente estuvo a punto de quedarse afuera del encuentro y Lionel Messi intervino ante eso para evitar que se pierdan el duelo, a pesar de que nadie lo contó. ¿Qué hizo?

Messi le regaló entradas a gente que no podía comprarlas, entre ellos a la familia del arquero de Cabo Verde, Josimar Vozinha.



La grandeza de un grande!



Tiene razón Antonela Roccuzzo "nunca dejaste de ser vos" pic.twitter.com/4RzzuhlLlv — Pato Libre (@patoenero) July 20, 2026

La conductora de El Observador, Yanina Latorre, contó algo que nadie sabía y tuvo que ver con la presencia de muchos hinchas: “En la comitiva de Messi estaba la familia de Antonela Roccuzzo, pero su hermana, todos estaban en Rosario apoyando. Debe haber sido muy duro despedirse de la era Messi sin tu mamá y tu papá, sin tu familia completa”.

Y reveló: “Me dijeron que ayudó a un montón de gente para que entre a la final. Invitó a la familia de Vozinha (el arquero de Cabo Verde), que mucha gente le pidió entradas y que compró un montón”.