No es Furia: la producción de Gran Hermano estalló contra un participante por mentir en el casting

Inesperadamente Licha quedó salvado como primer jugador de esa placa y quedó fuera de peligro de eliminación. "No estoy bien, con lo que me decís, no me dejás tranquilo para nada. Me desestabiliza emocionalmente por completo, no sé qué hacer. No entiendo nada, no puedo disfrutar el momento. Es imposible", indicó el jugador.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/rafuus_/status/1756993847609954570&partner=&hide_thread=false #GranHermano



Un mala leche sorete Del Moro. Era necesario hacerle esto a Lisandro?

pic.twitter.com/BTAMjghxz0 — ™ (@rafuus_) February 12, 2024

Sucedió que Del Moro le había dicho que quería hablar respecto a su relación con su novia, a lo que él pensó que ella lo había dejado. Fue entonces que el conductor aclaró: "Él, cuando se presentó en el casting, dijo que estaba soltero y que su novia lo había traicionado, que estaba dispuesto a conocer gente dentro de la casa y a cualquier cosa. Nunca habló de ninguna relación, ni de nada”.

“Como va a entrar seres queridos para ellos para el ‘Congelados’, yo necesito que él me cuente la verdad. Se presentó como un soltero, no sé si omitió a su novia", agregó.

Finalmente aclaró qué fue lo que pasó: "Yo cuando me anoté en marzo, estaba soltero. Después la conozco en junio y me pongo de novio diez días antes de entrar (en diciembre). Yo estoy loco por ella, totalmente enamorado. A mí me pesó muchísimo porque me daba miedo quedarme afuera de la competencia”. ¿Intentaron desestabilizarlo y no pudieron?

Fuerte sanción a tres participantes de Gran Hermano 2023 que las deja al borde de la expulsión

Las participantes Zoe Bogach, Rosina Beltrán y Lucía Maidana fueron sancionadas duramente tras romper el aislamiento en Gran Hermano 2023, aunque el público pedía la expulsión de al menos dos de ellas.

Tras mostrar las imágenes de lo ocurrido, Big Bro reveló: "En primer lugar, quiero informarles que este jueves jugarán por el 50% del presupuesto semanal. Si ganan la prueba, obtendrán la mitad del presupuesto designado. Si la pierden, tendrán el 25% para gastar en el supermercado". Así, el público se mostró en contra de esto, ya que lo que hicieron tres participantes afecta a toda la casa de Gran Hermano 2023.

Pero eso no fue lo único, sino que hubo una pena particular: "En segundo lugar, voy a referirme en particular a Lucía, Zoe y Rosina. Quiero decirles que por esta grave conducta, van a ser sancionadas. Les informo que ya están nominadas". De esta manera, la próxima placa tendrá por lo menos siete participantes dentro.