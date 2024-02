Tensión en Gran Hermano: Lisandro acusó a Del Moro de "desestabilizarlo emocionalmente"

Un comentario del conductor le cayó muy mal al participante y no lo dejó disfrutar de la gala, a pesar de que se salvó de la eliminación. "No estoy bien. No me dejás tranquilo para nada", le reprochó.

"Él se presentó como alguien soltero, que su novia lo había traicionado, y nunca habló de ninguna relación ni de nadie. Creo que llegó el momento de hablar con él para preguntarle sobre su situación, porque en la casa dijo que está en pareja, no sé si mintió, y porque pronto en la casa van a entrar seres queridos", explicó.

La novia de Lisandro, Mili, estaba presente en el estudio y contó que empezaron a salir después de que él se postulara para el reality. También aseguró que ella "no quería aparecer mucho" en los medios y que su pareja tomó esa decisión "para protegerla".

ESTE FUE EL COMENTARIO QUE DESESTABILIZÓ A LICHA

Del Moro hizo referencia a que tenían que hablar algo de su pareja sin darle ningún tipo de contexto

#GranHermano

A continuación, Del Moro entró a la casa y un comentario de Romina Uhrig sobre la novia de Licha le dio el pie perfecto. "Yo tengo que hablar con vos de eso. En otro momento vamos a hablar. De algo público igual, no te preocupes, nada íntimo. A ver, sigamos", expresó ante la creciente incomodidad del participante.

Minutos después anunció que la primera persona salvada era justamente Lisandro, quien no se mostró feliz con la noticia. "¿Cómo estás?", indagó el conductor. "No estoy bien, Santi, la verdad. Con lo que me decís, no me dejás tranquilo para nada. O sea, me desestabiliza emocionalmente por completo", le reprochó.

"No sé qué hacer. No entiendo nada. No puedo disfrutar el momento, me es imposible", agregó. "Hacé una cosa. Andá al confesionario directo, que te lo digo ahí, y después vos decidís si se lo querés decir a tus compañeros", le propuso Del Moro.

LICHA FUE EL PRIMER SALVADO

A pesar de esta buena noticia, él quedó desestabilizado emocionalmente por un comentario que le hizo DEL MORO

#GranHermano

Una vez en el confesionario, Licha explicó que se anotó en Gran Hermano en marzo del año pasado y conoció a Mili tres meses después, en junio. "Me daba mucho miedo quedarme afuera de la competencia y le conté a ella tras hacer el tercer o cuarto casting. Yo pensaba que iban a preferir una persona soltera", reconoció.

Lisandro de Gran Hermano ya eligió a su finalista: "Está acarreando el programa desde el día uno"

La relación entre Lisandro Navarro y Juliana "Furia" Scaglione parece ir mejorando y los fanáticos de Gran Hermano incluso pensaron en posible shippeo entre ambos. Sin embargo, en las últimas el asesor financiero se distanció de su compañera, pero lanzó un guiño sobre el futuro de ella dentro de la casa.

Navarro estaba en la habitación hablando con Joel Ojeda sobre el juego dentro de la casa y le contó la charla que tuvo con Martín "Chino" Ku, sobre la jugada de enviar a sus compiches a placa y poner en riesgo su continuidad dentro de la casa.

En ese contexto reconoció el juego de Scaglione desde el día uno de su estadía en esta nueva edición de Gran Hermano. "No podría jugar con ella, pero sí voy a intentar llevarme bien y ver que no es un monstruo como yo pensaba y estaba ensañado para que se vaya de la casa", se sinceró.

Gran Hermano Lisandro Lisandro reconoció el juego de Juliana "Furia". Redes sociales

"Entendí que es una mina que está acarreando el programa desde el día uno y quizás se merece llegar a la final. Estratégicamente de juego puede ser, pero no de jugar juntos", sostuvo.