Horóscopo de hoy, sábado 4 de julio

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Enterate qué deparan los astros para tu signo.

Conocé lo que te depara el horóscopo para este sábado 4 de julio de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

La astrología lo anticipa: Mercurio retrógrado en Cáncer pondrá a prueba las relaciones y decisiones de algunos signos

(21 de marzo al 20 de abril)

Tu originalidad te abre algunas puertas en el día de hoy. Sorprenden tus propuestas por su novedad, pero existe la posibilidad de que alguien te copie o te robe las ideas.

(21 de abril al 21 de ma

Si estás sólo, sin pareja, esa situación no se prolongará durante mucho tiempo. Necesitas de alguien con quien compartir tu vida, más cada día que pasa. No tendrás que buscar mucho.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Debes cultivar con cariño una nueva amistad que ha surgido recientemente con una persona del otro sexo. Es posible que germine en una relación sentimental con mucho futuro.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Te estás acomodando demasiado en el trabajo y eso puede ser especialmente peligroso si eres autónomo o si se avecinan cambios en la empresa. Despabilate y busca retos.

Leo

(23 de julio al 21 de agosto)

Necesitas tomar un poco el aire y, si es posible, también el sol. Tu salud debe ser estos días una de tus principales preocupaciones, porque la debilidad puede hacerte enfermar.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Se abren todas o casi todas las vías de comunicación con las personas de tu entorno. No parará de llegarte información y se multiplicarán tus oportunidades de desarrollarte.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Tus enemigos no bajan la guardia, así que no les des nunca la espalda. Estudia sus puntos débiles tanto como los tuyos propios y, sobre todo, consigue el máximo de información posible.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Todo lo relacionado con el arte, con la creación o la expresión tiene para ti en estos momentos un alto poder de curación espiritual. Atrévete a pintar, a esculpir... te sentirás mejor.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Los astros te acompañan en tu viaje vital y ahora podrás hacer todo lo que quieras con muy poco esfuerzo. Los fracasos del pasado no han dejado ninguna huella en ti.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Debes desprenderte de las cosas que te frenan, de las amistades que sólo te dan problemas y de los compañeros que siempre tratan de aprovecharse de ti sin aportar nada.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Necesitas un poco más de organización para conseguir tus objetivos. Es muy posible que sepas muy bien a dónde quieres llegar, pero no tienes tan claro cómo conseguirlo.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Llegó el momento de los grandes cambios, de la ruptura de la rutina y la apertura de nuevos horizontes. Para iniciar ese camino no te puedes parar a esperar a nadie.