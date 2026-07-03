Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 3 de julio

El oficial minorista opera a $1.460 para la compra y $1.510 para la venta en el Banco Nación, pico de 2026.

El dólar oficial minorista cierra la semana a $1.460 para la compra y $1.510 para la venta en el Banco Nación, pico de 2026, tras mantenerse estable el jueves , luego de una suba de $10 en la rueda del miércoles . Por su parte, el dólar blue alcanza los $1.525.

El dólar se estabilizó tras las subas y cerró en $1.510 en el Banco Nación

La suba reflejó el mayor riesgo que enfrentan las apuestas al carry trade en la medida en que el techo de la banda de flotación se encuentra lejos (hoy en $1.796,13) y que se acerca el segundo semestre, que por razones estacionales siempre registra una merma en la oferta de divisas por el final de la cosecha gruesa.

De acuerdo a un reciente informe del Banco Provincia , entre las razones para el salto del tipo de cambio oficial destaca una a menor oferta del sector agropecuario y la desaceleración de la emisión de obligaciones negociables (ONs) .

Asimismo, la depreciación del real brasileño (+3,3% en junio), así como un escenario adverso para las monedas emergentes a nivel global (+2,6% el índice dólar), contribuyeron a la depreciación del peso. "En contraste, la moderación de las compras del BCRA, que tuvo su segundo peor mes del año, solo detrás de enero, atenuó las presiones alcistas", indica el texto.

La divisa estadounidense cotiza a $1.460 para la compra y $1.510 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue opera a $1.505 para la compra y a $1.525 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.488.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.963.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.569,15 mientras que el dólar MEP o Bolsa opera a $1.52575,46.

Dólar futuro

El dólar futuro cotiza a $1.508, para la compra y $1.509 para la venta.