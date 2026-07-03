De Beckham a Shakira: los famosos que dijeron presente para alentar a la Selección argentina El partido entre Argentina y Cabo Verde trascendió la cancha y también despertó el interés de varios famosos internacionales, que no quisieron perderse la actuación de la Selección en el Mundial. Agregar C5N en









David y Shakira

Mientras millones de argentinos siguen con pasión el duelo ante Cabo Verde, varias figuras internacionales también están atentas al partido de la Selección. Desde artistas hasta deportistas y celebridades, nadie quiere perderse el encuentro de la Scaloneta como protagonista en el Mundial.

Entre los asistentes más destacados se encontró David Beckham, exfutbolista inglés y actual copropietario del Inter Miami, quien presenció el encuentro junto a su esposa Victoria Beckham.

David y Victoria Beckham Crédito: captura de pantalla. La cantante colombiana Shakira también asistió, y llegó al estadio de la mano de sus hijos Sasha y Milán. La artista se mostró muy sonriente y no tuvo problema en festejar el primer gol de Messi

Shakira junto a sus hijos presentes en el partido de Argentina vs Cabo Verde. pic.twitter.com/urP6Ewv7eK — Fader SHK (@faderg2_) July 3, 2026 Luciana Salazar fue una de las celebridades que viajó para alentar a la selección. La modelo apostó por un look de cancha poco habitual, con mucho brillo, un osado escote y personalidad.

Luli compartió una serie de imágenes en sus historias de Instagram en la previa del encuentro, donde se la vio acompañada por su hija Matilda. Allí mostró detalles de su outfit, que rápidamente captó la atención de sus seguidores por su estilo llamativo y su impronta.