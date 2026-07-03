De Beckham a Shakira: los famosos que dijeron presente para alentar a la Selección argentina

Mientras millones de argentinos siguen con pasión el duelo ante Cabo Verde, varias figuras internacionales también están atentas al partido de la Selección. Desde artistas hasta deportistas y celebridades, nadie quiere perderse el encuentro de la Scaloneta como protagonista en el Mundial.
Entre los asistentes más destacados se encontró David Beckham, exfutbolista inglés y actual copropietario del Inter Miami, quien presenció el encuentro junto a su esposa Victoria Beckham.
Crédito: captura de pantalla.
La cantante colombiana Shakira también asistió, y llegó al estadio de la mano de sus hijos Sasha y Milán. La artista se mostró muy sonriente y no tuvo problema en festejar el primer gol de Messi
Luciana Salazar fue una de las celebridades que viajó para alentar a la selección. La modelo apostó por un look de cancha poco habitual, con mucho brillo, un osado escote y personalidad.
Luli compartió una serie de imágenes en sus historias de Instagram en la previa del encuentro, donde se la vio acompañada por su hija Matilda. Allí mostró detalles de su outfit, que rápidamente captó la atención de sus seguidores por su estilo llamativo y su impronta.
Luego de la incertidumbre por la presencia de la diva, Susana Giménez y Marley, llegaron para alentar a la selección en Hard Rock Stadium de Miami y vivir de cerca el cruce entre Argentina y Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial.
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