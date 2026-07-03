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De Beckham a Shakira: los famosos que dijeron presente para alentar a la Selección argentina

El partido entre Argentina y Cabo Verde trascendió la cancha y también despertó el interés de varios famosos internacionales, que no quisieron perderse la actuación de la Selección en el Mundial.

David y Shakira

David y Shakira

Mientras millones de argentinos siguen con pasión el duelo ante Cabo Verde, varias figuras internacionales también están atentas al partido de la Selección. Desde artistas hasta deportistas y celebridades, nadie quiere perderse el encuentro de la Scaloneta como protagonista en el Mundial.

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Entre los asistentes más destacados se encontró David Beckham, exfutbolista inglés y actual copropietario del Inter Miami, quien presenció el encuentro junto a su esposa Victoria Beckham.

David y Victoria Beckham

David y Victoria Beckham

Cr&eacute;dito: captura de pantalla.

Crédito: captura de pantalla.

La cantante colombiana Shakira también asistió, y llegó al estadio de la mano de sus hijos Sasha y Milán. La artista se mostró muy sonriente y no tuvo problema en festejar el primer gol de Messi

Luciana Salazar fue una de las celebridades que viajó para alentar a la selección. La modelo apostó por un look de cancha poco habitual, con mucho brillo, un osado escote y personalidad.

Luli compartió una serie de imágenes en sus historias de Instagram en la previa del encuentro, donde se la vio acompañada por su hija Matilda. Allí mostró detalles de su outfit, que rápidamente captó la atención de sus seguidores por su estilo llamativo y su impronta.

cr&eacute;dito: redes sociales

crédito: redes sociales

Luego de la incertidumbre por la presencia de la diva, Susana Giménez y Marley, llegaron para alentar a la selección en Hard Rock Stadium de Miami y vivir de cerca el cruce entre Argentina y Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial.

Captura: redes sociales

Captura: redes sociales

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