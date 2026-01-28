El director Sam Raimi confirmó que no habrá Spiderman 4 con Tobey Maguire y respaldó a Marvel con la elección de Tom Holland El director explicó que considera cerrada su etapa con el personaje y que no sería adecuado retomarla. + Seguir en







Raimi explicó que, aunque mantiene un profundo cariño por la saga que dirigió a inicios de los años 2000, siente que la historia de su Spider-Man ya cumplió su ciclo. El regreso de Sam Raimi al universo de Spider-Man volvió a tomar fuerza tras ‘Spider-Man: No Way Home’, película que reunió en pantalla a varias generaciones del personaje. Sin embargo, a cuatro años de ese reencuentro con Marvel, el propio director ha puesto fin a las especulaciones en torno a una cuarta entrega protagonizada por Tobey Maguire.

En una entrevista reciente, Raimi fue claro al señalar que no considera adecuado retomar su versión del héroe y que, en su opinión, la franquicia debe seguir avanzando con Tom Holland como eje central.

El director explicó que considera cerrada su etapa con el personaje y que no sería adecuado retomarla.

sam raimi Qué dijo Sam Raimi respecto al Spiderman que lidera Marvel Raimi explicó que, aunque mantiene un profundo cariño por la saga que dirigió a inicios de los años 2000, siente que la historia de su Spider-Man ya cumplió su ciclo. El realizador recordó que, tras sus tres películas, el personaje continuó su camino en otros universos cinematográficos, primero con Andrew Garfieldy después con Tom Holland, lo que llevó a que su propia versión siguiera “fuera de cámara”.

En ese contexto, Raimi señaló que no sería correcto intentar revivir su enfoque del personaje ahora que la franquicia está centrada en otro intérprete y otra visión creativa. Según el director, Marvel ha logrado que el público se involucre plenamente en la historia que actualmente se está contando, y volver atrás podría romper esa continuidad narrativa. Para Raimi, el relevo generacional no solo es natural, sino necesario para que el personaje siga vigente.

