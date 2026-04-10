Nicolás Occhiato le respondió a Migue Granados tras sus críticas: "Que se ponga a laburar" El conductor de Olga había acusado a Luzu TV de enviar gente a atacar a Marti Benza, programa que se pasó de un canal de streaming a otro. Por eso, contestó: “Me pareció una boludez”. + Seguir en







Occhiato lo dejó sin palabras a Migue Granados. Redes sociales

Luego de las polémicas declaraciones de Migue Granados en el que acusa a Luzu TV de mandar a atacar a una de las influencers que se fue del canal para Olga, Nico Occhiato le respondió y consideró que se trataba de una “boludez antómica”. “Que se ponga a laburar”, disparó.

Granados había estado presente en el streaming de Martín Cirio y allí se refirió al tema: "Lo que pasa es que Tarde de Tertulia era el programa más Luzu de Luzu. Vinieron los chicos y eran todos divinos y tenían ganas de laburar de hacer eventos y producciones especiales".

"Cuando registramos TDT ahí se armó. Lo que me hizo mal fue que cuando vino Marti, en vez de ser un disfrute fue oficiar de contención y hablar directamente con los padres, porque tiene mil mambos. Y de ese lado hay un fanatismo de 'hagamosla mierda por desagradecida'. Cuando la piba ya era youtuber, cuando la piba tiene talento, paren un poco. Estuvo armado eso, después recularon", consideró el conductor de Soñé que volaba.

Nico Occhiato Redes sociales Occhiato fue consultado sobre el tema y respondió que “fue una boludez” y sumó: “Conozco los problemas que tuvo Marti, porque laburó acá. Pero eso que desde acá se mandó a gente a atacar o bardear me parece una boludez atómica".

"Me parece una 'conspiranoica' rara. Aparte eso sucedió en Twitter y la gente en Twitter opina lo que quiere. ¿Cómo voy a tener de mandar o decirle a la gente lo que tiene que opinar? Me pareció una boludez grande, la verdad", respondió en Intrusos.

Y agregó: "Cuando se te se va un equipo completo, cuando te registran un nombre estando el programa al aire, obvio que me enojé, me calenté, y se vio al aire. Este es un formato en el que se nota todo lo que pasa al aire, y sí, obvio, me enojé. Me enojé un poco y a los dos minutos me puse a formar otro programa, que hoy por suerte es el que lidera las tardes. Así que le recomiendo que se ponga a laburar también, qué sé yo".

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