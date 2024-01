Netflix tuvo que eliminar una película polémica y criticada a poco tiempo de estrenarla

Si bien Netflix aún no proporcionaron una explicación oficial de los motivos detrás de la retirada, los productores de la película afirmaron que, como creadores de la historia, no tenían la intención de herir los sentimientos religiosos de las comunidades hindú y brahmán.

"Annapoorani: The Goddess of Food" (La diosa de la comida), desapareció de la plataforma a tan solo dos semanas después de su estreno.

Esta eliminación de la película se produce en medio de una fuerte indignación por parte de grupos hindúes y usuarios en redes sociales, generando un debate sobre la sensibilidad cultural y religiosa en el contenido audiovisual.

El filme narra la historia ficticia de Annapoorani, una joven hindú nacida en una familia ortodoxa que aspira a convertirse en la mejor chef de la India. La joven enfrenta varios desafíos que la hacen ir más allá de sus creencias y prejuicios convencionales para lograr su sueño, según la sinopsis oficial de la película.

El relato se vuelve contencioso cuando la joven cocinera abandona su dieta vegetariana para comer carne y luego participa en un concurso de cocina, donde cocina carne.

Annapoorani tendrá que hacer frente a una serie de obstáculos que le harán tener que dejar a un lado todos sus prejuicios y convicciones, aunque para ello pueda también decepcionar a su familia. Y es ahí donde se origina en gran medida la polémica del filme.

