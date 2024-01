Cuál es la película de acción con Kevin Hart y Úrsula Corberó que no baja del Top 3 de Netflix

LIFT La nueva comedia de Netflix protagonizada por Úrsula Corberó Netflix

Estamos hablando de “Lift, un film de 105 minutos de duración que es furor en la plataforma estadounidense. La mega producción cuenta con un guión a cargo de Dan Kunka y Daniel Kunka y fue gestionado por 6th & Idaho Productions, Genre Films, Genre Pictures, Hartbeat Productions, en conjunto con Marzano Films en lo que tiene que ver con la filmación y coordinación aérea.

lift Un equipo de ladrones internacionales, liderado por Cyrus Whitaker (Kevin Hart), corre contra el tiempo para robar 500 millones de dólares en lingotes de oro de un avión a 12 000 m de altura. Dirigida por F. Gary Gray y protagonizada por Kevin Hart, Gugu Mbatha-Raw, Vincent D'Onofrio, Úrsula Corberó, Billy Magnussen, Viveik Kalra, Kim Yun Jee y Sam Worthington. Netflix

Con respecto a la critica especializada, la devolución no fue del todo optimista. El medio The Hollywood Reporter declaró "El torrente de intrigas da a "Lift" una necesaria inyección de emoción (...) No es suficiente para salvar la película pero al menos hace que sea un poco menos ridícula". Por otro lado, The New York Times sentenció: "Una película de acción mal escrita (...) Hart está atascado en un punto muerto". "Tiene secuencias ingeniosas pero Kevin Hart no nos convence como ladrón de arte (...) Puntuación: (sobre 5)", opinó el diario The Guardian.

lift

Sinopsis de Lift: Un robo de primera clase, la película de acción furor de Netflix

“Un equipo de ladrones internacionales corre contra el tiempo para robar 500 millones de dólares en lingotes de oro de un avión a 12.000 m de altura”, adelanta el tráiler oficial de la cinta de comedia, adrenalina y crimen dirigido por F. Gary Gray (Law Abiding Citizen) que podrá verse desde el 12 de enero.

"Me encanta este género porque me permite dar rienda suelta a mi imaginación con tecnología de vanguardia, inspirarme en diversas culturas y experiencias globales y también mantiene encendido mi entusiasmo por aprender cosas nuevas", opinó Gray.

Tráiler de Lift: Un robo de primera clase

Reparto de Lift: Un robo de primera clase