Netflix estrenará un documental acerca del éxito We Are the World.

Para los próximos días se prepara el estreno de The Greatest Night in Pop , un documental que está dirigido por Bao Nguyen y que narra el detrás de escena de una noche caótica pero única.

Retrata el proceso de composición y grabación del gran éxito "We Are the World". Luego de pasar por el Festival de Sundance, este film llegará a la plataforma para dar a conocer la increíble historia detrás del hit mundial que contó con la colaboración de los más famosos cantantes de los años 80.

Sinopsis de The Greatest Night in Pop, lo que se viene en Netflix

El documental se centra en la historia que nunca se contó de cómo el hit global We Are the World casi no se lleva a cabo. Donde 46 de las mayores estrellas pop tuvieron solo una noche para transformar el caos en magia. Tal como relatan los famosos que estuvieron allí, esta película revela la montaña rusa de escribir y grabar la famosa canción que recaudaría millones para calmar la hambruna en África, ganaría 2 Grammys y se convertiría en una sensación mundial.

We Are the Worldfue una idea original del compositor y activista Tom Belafonte, quien contó con el apoyo de su representante, Ken Kragen, para reunir a 46 cantantes e interpretar una canción comprometida y con fines solidarios. La canción fue escrita por Michael Jackson y Lionel Richie y producida por Quincy Jones.

Cuándo se estrena The Greatest Night in Pop en Netflix

El próximo 29 de enero se estrenará en la plataforma de streaming el documental The Greatest Night in Pop.

Tráiler de The Greatest Night in Pop

Embed - The Greatest Night in Pop | Official Trailer | Netflix

Reparto de The Greatest Night in Pop

Este documental tiene testimonios de algunos de los que fueron parte de esta gran canción como: