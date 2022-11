Netflix estrenó un impactante thriller que se roba todas las miradas

No te podes perder este aterrador trhiller psicológico que nos presenta Netflix.

Es una trama marcada por las complicaciones familiares, los problemas de conducta y diagnósticos psíquicos mentales.

pelicula el paciente netflix

Sinopsis de El Paciente, la película de Netflix que se roba todas las miradas

Todo comienza con el descubrimiento de asesinato de una familia entera. El único sobreviviente es Tomas de 19 años y que se mantuvo en coma por 3 años luego del horrible suceso.

Inesperadamente despierta en el hospital y recibe casi de inmediato la visita de la psiquiatra Anna Kieffer, quien le habla sobre el crimen y lo ayuda a recordar de a poco lo que sucedió.

Tomas no solo tendrá que hacer un esfuerzo por recordar lo que paso esa noche, sino que también tiene la angustia de no saber dónde está su hermana Laura, de la cual no se sabe nada después de esa noche.

Laura es parte esencial de los pocos recuerdos que empiezan a retornar a la cabeza de Thomas, al mismo tiempo que recibe tratamiento para volver a moverse.

Tomas comienza a asistir a sesiones de fisioterapia, donde conoce a otro chico sin movilidad por un accidente, llamado Bastien, con quien empatizo desde el principio, mientras Anna lo empuja a recuperar su memoria.

En busca de la verdad y recuerdos, horribles secretos saldrán a la luz, con un ambiente tenso y de intriga que se apoderan de la historia hasta el final.

Reparto de El Paciente

Este increíble y atrapante film tiene como protagonistas a:

Txomin Vergez

Clotilde Hesme

Rebecca Williams

Audrey Dana

Stéphane Rideau

Matthieu Lucci

Alex Lawther

Tráiler de El Paciente